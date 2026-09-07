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Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije, upozorava da su juče, u razmaku od samo tri sata, u saobraćajnim nezgodama poginula četiri vozača motocikala i apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače dvotočkaša, da dosledno poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svojih i tuđih života.

U 17.15 časova, na području Ljiga, u direktnom sudaru dva motocikla, na licu mesta smrtno su stradala oba vozača starosti 31 i 46 godina, dok je tridesettrogodišnja putnica na jednom od motocikala zadobila teške telesne povrede opasne po život.

Samo 20 minuta kasnije, na teritoriji Temerina, sedamnaestogodišnji vozač, koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole i bez zaštitne kacige i druge zaštitne opreme, izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u betonski stub pored puta i poginuo na licu mesta.

U 20.15 časova, na području Sremske Mitrovice, život je izgubio tridesetogodišnji vozač motocikla nakon sudara sa automobilom.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije ističe da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 48 vozača i tri putnika na motociklu, kao i sedam vozača i dva putnika na mopedu. U istom periodu prošle godine poginulo je 39 vozača motocikala i jedan vozač mopeda, dok nije bilo poginulih putnika na motociklima i mopedima.