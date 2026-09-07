Kako Kurir saznaje, jedan nastradali motociklista je iz Beograda, a drugi je iz Užica . U udesu je povređena i jedna devojka, koja je bila suvozač na motociklu kojim je upravljao Beograđanin.

- Na Ibarskoj magistrali u mestu Dići došlo je do čeonog sudara dva motora. Jedan je bio beogradskih tablica i njime je upravljao I. T. (47) iz Beograda, dok je na mestu suvozača bila K. T. (33), takođe iz Beograda. Drugi motor je ima registarske oznake Bajine Bašte i njime je upravljao A. V. (31) iz Užica. Oba vozača su poginula na mestu, a povređena devojka je sa teškim povredama najpre prevezena u Urgentni centar valjevske bolnice - kaže naš izvor i dodaje da je K. T. nakon zbrinjavanja u Valjevu transportovana u Urgentni centar u Beogradu zbog težine povreda.