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U jednoj kući u Beogradu, u opštini Voždovac, jutros oko 5.30 sati pronađeno je telo mlađeg muškarca u lokvi krvi. 

Prema prvim informacijama, na telu nastradalog uočljive su povrede nanesene oštrim predmetom, pa se sumnja na nasilnu smrt.

Na licu mesta se nalaze pripadnici policije koje obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Telo muškarca odneto je na Institut za sudsku medicinu, kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je preminuo.

Detaljnom istragom biće utvrđeni svi detalji.

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