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u toku je uviđaj

u toku je uviđaj

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U jednoj kući u Beogradu, u opštini Voždovac, jutros oko 5.30 sati pronađeno je telo mlađeg muškarca u lokvi krvi.

Prema prvim informacijama, na telu nastradalog uočljive su povrede nanesene oštrim predmetom, pa se sumnja na nasilnu smrt.

Na licu mesta se nalaze pripadnici policije koje obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Telo muškarca odneto je na Institut za sudsku medicinu, kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je preminuo.