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Saobraćajna nesreća u kojoj je, nažalost, poginuo još jedan motociklista (30), dogodila se sinoć u Starim Banovcima, u opštini Stara Pazova, kada je najpre došlo do sudara dva automobila, saznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, do nesreće je došlo juče oko 20.15 časova, kada su se dva automobila sudarila prilikom pokušaja mimoilaženja.

- Do saobraćajne nesreće došlo je sinoć oko 20.15. časova u Starim Banovcima u opštini Stara Pazora kada su se sudarila dva putnička automobila u pokušaju mimoilaženja - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Prilikom mimoilaženja, došlo je do kontakta vozila. Jedan od automobila od siline tog udarca se zaneo i udario direktno u motociklistu koji se baš u tom trenutku kretao putem.

Motociklista je, kako saznajemo, odmah prevezen vozilom Hitne pomoći u najbliži dom zdravlja. Međutim, uprkos naporima lekara, podlegao je teškim povredama.

Uviđaj na mestu nesreće obavilo je Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi u saradnji sa Policijskom upravom Sremska Mitrovica.

Po nalogu nadležnih, telo stradalog motocikliste poslato je na obdukciju.

Ova tragedija dogodila se samo nekoliko sati nakon još dve stravične saobraćajne nesreće u kojima su život izgubila dvojica motociklista i maloletni vozač.

Podsetimo, oko 17.15 časova, na području Ljiga, došlo je do direktnog sudara dva motocikla. Na licu mesta smrtno su stradala oba vozača, starosti 31 i 46 godina, dok je tridesettrogodišnja putnica na jednom od motocikala zadobila teške telesne povrede opasne po život.