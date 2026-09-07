MALOLETNIK VOZIO MOTOR BEZ DOZVOLE I KACIGE: Najnoviji detalji nesreće kod Temerina, tinejdžer se zakucao u banderu, nije mu bilo spasa
- U Temerinu je juče oko 17.30 poginuo maloletni motociklista, nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom.
- Tačne okolnosti nesreće i uzrok gubitka kontrole nad motociklom utvrdiće istraga.
Još jedna teška saobraćajna nesreća dogodila se juče, oko 17.30 časova, u Temerinu, kada je, prema nezvaničnim informacijama Kurira, poginuo maloletni motociklista (17).
Kako Kurir nezvanično saznaje, maloletnik je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad motociklom, sleteo sa puta i udario u betonsku banderu.
- Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17.30 časova. Maloletni motociklista rođen 2009. godine izgubio je kontrolu nad motociklom, sleteo sa puta i udario u betonsku banderu. Maloletnik nije imao vozačku dozvolu, kao ni kacigu ni zaštitnu opremu - kaže izvor Kurira nezvanično.
Prema prvim informacijama, zadobijene povrede bile su kobne za maloletnog motociklistu.
Tačne okolnosti nesreće, kao i uzrok zbog kog je mladić izgubio kontrolu nad motociklom, biće utvrđene istragom.
Ova tragedija dogodila se u danu koji je već obeležio niz tragedija na srpskim putevima kada su u saobraćajnim nesrećama stradali motociklisti.
Podsetimo, ranije juče, oko 17.15 časova, na području Ljiga došlo je do direktnog sudara dva motocikla. Na licu mesta poginula su oba vozača, starosti 31 i 46 godina, dok je tridesettrogodišnja putnica na jednom od motocikala zadobila teške telesne povrede opasne po život.
Samo nekoliko sati kasnije, oko 20.15 časova, motociklista je poginuo i na teritoriji Sremske Mitrovice.