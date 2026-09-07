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U jednoj kući na Voždovcu, jutros oko 5.30 sati pronađeno je telo muškarca R.M. (29) u lokvi krvi.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je muškarac ubijen, a osumnjičeni za ovaj zločin je muškarac N.R. (43).

- Ubijeni R.M. došao je u kuću osumnjičenog, pili su konjak i posvađali se. Koliko znamo oni se poznaju od ranije, otprilike 10 godina, verovatno su se posvađali, rvali, pa ga ja je ovaj izbo nožem, ali još uvek ne znamo koliko puta - govori dobro obavešten izvor.

Kako se dalje saznaje, osumnjičeni je pozvao policiju, sačekao ih i priznao sve.

(Informer)

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