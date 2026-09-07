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Marku Miljkoviću dao sam za svadbu 50.000 evra, jer nisam mogao da dođem, dao sam mu koverat, bio je mlad i hteo da se ženi pa mi je bilo drago da kupe stan i da se skuće, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu svedok odbrane Vladimir Gagić.

Veljku Belivuku, Marko Miljkoviću, njihovim suprugama Bojani i Tanji, Belivukovoj tašti, kao i Filipu Ivanovskom i njegovoj supruzi Mariji, podsetimo, sudi se zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove i tako prali novac kupovinom nekretnina, automobila, skupocenih satova i drugih vrednih stvari.

Tanja i Marko Miljković Foto: Nemanja Nikolić, Dado Đilas

Svedok Gagić, koji se kako je tvrdio danas pred sudom s Miljkovićem nije video deset godina, ispričao je da bračne parove Miljković i Belivuk poznaje dugi niz godina i da mu se Miljković "dopao čim ga je upoznao u noćnom klubu čiji je bio suvlasnik, a u kom je Miljković od 2011. godine radio kao obezbeđenje".

Prema njegovom svedočenju, tokom pet godina koliko su sarađivali, Miljković je zaradio desetine hiljada evra, kako od rada u klubu, tako od usluga koje je obavljao za njega. Na svadbu Marka MIljkovića, kako je izjavio, nije mogao da dođe ali mu je dao koverat u koji je stavio ogromnu sumu novca kao poklon.

- Marko Miljković je bio mlad momak koji se meni jako dopao, živeo je u Krnjači i hteo da se osamostali. Znam da je pravio veliku svadbu u "Metropolu", želja mi je bila da pomognem i računao sam, ja ću da mu dam 50.000 evra, valjda će i ostali gosti da daju toliko, pa da može da se skući sa budućom ženom i decom - rekao je Gagić danas pred sudom odgovarajući na pitanja o tome kako je odlučio da MIljkoviću za svadbu da toliko novca.

Specijalni sud u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Miljković je tokom iznošenja odbrane rekao da sve nekretnine, automobili i novac koji su on i supruga imali ne potiču od kriminala već da je sve što imao kupio novcem koji su dobili na venčanju u oktobru 2015. Tada je naveo i da su imali 300 zvanica, a da su na poklon dobili preko 200.000 evra.

Gagić je pred sudom rekao da je živeo u Rusiji i bavio se ozbiljnim biznisom, kao i da je MIljkovića upoznao kada je počeo da radi u njegovom klubu i da mu se odmah dopao.

- Miljković je bio obezbeđenje noćnog kluba kad smo se upoznali. Video sam da je mlad, visok, zgodan momak, pa sam ga stavio da stoji pored našeg separe, pošto ne pije, pitao sam ga kasnije da suprugu i mene odveze kući. Jako mi se svidelo to što je bio odgovoran i tačan. Posle sam ga, kada su mi prijatelji i poslovni partneri dolazili iz Rusije angažovao da ih vozi, na Zlatibor je recimo vozio vlasnicu meso kombinanata iz Rusije, Jelenu, koja je htela da kupi nekretninu. Vodio je i u noćne izlaske, znam da je bila zadovoljna kada je odlazila i da je Marku dala kovertu u kojoj je bilo 6.0000 evra - ispričao je danas u sudnici, navodeći da su i drugi poslovni partneri koje je dovodio u Srbiju, a koje je Miljković vozio i organizovao im izlete bili zadovoljni i da su ga čašćavali sa velikim novčanim iznosima.

Dovodio sportiste u Rusiju

Tokom svedočenja, ispričao je da je optuženi Marko Miljković dolazio kod njega u Rusiju i da je dovodio sportiste iz Srbije.

- Ja sam organizovao MMA turnire, on je dolazio, dovodio je sportiste. Kada je dolazio, spavao je kod mene, a ne u hotelu. Bio je mlad i sposoban momak, kom sam mogao da poverim ljude koji su mi značili u poslovnom smislu, da mu poverem da ih odveze, doveze, da im ništa neće faliti, momak koji ne pije - pričao je danas u sudnici ovaj svedok navodeći da je Miljković, njegovog sina vodio na utakmice, a suprugu vozio kada je dolazila u Srbiju.

I poslednji svedok koji je danas saslušan, Goran Antonijević, naveo je da su on i njegov brat Miljkoviću za svadbu dali koverte sa po 10.000 evra. Ovaj svedok naveo je da je dobar prijatelj Miljkovićevih roditelja, i da optuženog i njegovog brata poznaje od detinjstva.

- Ja i moj pokojni bat smo dali po 10.000 evra, kako su zaslužili Miško i Marina, Miljkovićevi rodtielji - rekao je ovaj svedok, navodeći da je Marko Miljković kum sa njegovim bratom.

Veljko Belivuk Foto: Privatna Arhiva

Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, podstimo, pred istim sudom sudi se i u drugom postupku u kom su optuženi da su bili organizatori kriminalne grupe koja se tereti za sedam likvidacija, kao i trgovinu drogom i oružjem.

Izvođenje dokaza protiv Belivuka, Miljkovića, njihovih supuga i ostalih optuženih danas je završeno pa bi u nastavku tužilac, optuženi i njihovi branioci trebalo da iznesu završen reči pred presudu.