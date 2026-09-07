PRVE SLIKE MESTA ZLOČINA NA VOŽDOVCU: Prijatelja iskasapio nožem u kući, pa pozvao policiju i sve priznao (foto)
- Policija je uhapsila N. R. (43) zbog sumnje da je u kući na Voždovcu nasmrt izbo prijatelja M. R. (29).
- Prema nezvaničnim informacijama, njih dvojica su pili alkohol, posvađali se i potukli, a osumnjičeni je potom više puta ubo žrtvu nožem.
- N. R. je navodno sam pozvao policiju i priznao šta je uradio, a uviđaj je obavljen u kući u kojoj je telo pronađeno.
Kako nezvanično saznajemo, policija je uhapsila N. R. (43) zbog sumnje da je u kući na Voždovcu u Beogradu nasmrt izbo svog prijatelja M. R. (29).
- Njih dvojica se dugo poznaju, a sinoć je valjda N. R. došao kod M. R. Oni su pili alkohol i u jednom momentu su se posvađali i potukli. Tokom tuče, N. R. je dograbio nož i njime nekoliko puta izbog prijatelja po telu. Od zadobijenih povreda, mladić je preminuo na mestu - kaže naš izvor i dodaje da je N. R. posle zločina, navodno sam pozvao policiju i prijavio šta je uradio.
- Kada je patrola došla u kuću na Voždovcu zatekla ga je kraj iskasapljenog tela, krvi je bilo svuda... On je priznao šta je uradio i službenici su mu stavili lisice na ruke i odveli su ga - kaže izvor i dodaje da je uviđaj obavljen.
Komšije kažu da su jutros videli policiju, kao i telo u crnoj kesi.
- Videli smo kada su izneli telo, stvarno užas... Sada je ovde sve mirno, nekako sablasno. Policajci su bili tu nekolilo sati, prikupili su dokaze i otišli. Mi smo prilično uznemireni, nije prijatna situacija - rekao je jedan komšija i dodao da se sve desilo rano jutros, odnosno da je policija u njihovu ulicu došla oko 5.30 sati.