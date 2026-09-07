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Mladić M.R. (29), koji je jutros ubijen u kući na Voždovcu u Beogradu bio je podstanar u tom objektu, saznaje Kurir na mestu zločina.

Povodom tragičnog događaja, vlasnik kuće, koji živi u drugom beogradskom naselju, za Kurir je rekao da je upravo došao iz policijske stanice.

1/5 Vidi galeriju Kuća strave na Voždovcu Foto: Kurir

- Ja sam vlasnik te kuće, a ubijeni mladić je bio moj podstanar. Ne mogu da komentarišem zločin, potresen sam. Upravo sam bio u policijskoj stanici - kratko je izjavio vlasnik kuće na Voždovcu za naš portal.

Zbog ovog zločina uhapšen je N. R. (43), koji je, prema prvim informacijama, sam pozvao policiju i prijavio da je počinio ubistvo.

Do sukoba je, kako smo već pisali, došlo danas, u ranim jutarnjim satima, kada su se dvojica muškaraca koji su se poznavala, kako se sumnja, posvađala i navodno potukla, nakon čega je stariji muškarac potegao nož i mladiću naneo smrtonosne povrede.

Prve komšije kažu za Kurir da tokom noći ništa nisu čule i da su svi spavali, a da ih je iz dubokog sna rano jutros probudila policija.

- U moju kuću je došao inspektor i pitao me da li sam nešto čuo. Rekao sam mu da nisam jer sam spavao. Ne poznajem mladića i nemam predstavu šta je moglo da se dogodi - ispričao je jedan od komšija sa Voždovca.

Kako dalje saznajemo, u kući strave je sa M.R. i N.R., navodno, bila i devojka osumnjičenog N.R. Prema našim nezvaničnim informacijama, u pitanju je ruska državljanka koja je sa njima bila sinoć do 22 sata, što praktično znači da je ona otišla pre nego što se zločin dogodio.

1/6 Vidi galeriju Mesto zločina na Voždovcu Foto: Kurir

- Devojka se trenutno nalazi u policiji, gde treba da da izjavu, a njeno saslušanje će se obaviti čim stigne prevodilac - objašnjava izvor.

Još jedan od komšija ubijenog mladića navodi da ga je poznavao samo iz viđenja.