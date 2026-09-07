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Mladić M.R. (29), koji je jutros ubijen u kući na Voždovcu u Beogradu bio je podstanar u tom objektu, saznaje Kurir na mestu zločina.

Povodom tragičnog događaja, vlasnik kuće, koji živi u drugom beogradskom naselju, za Kurir je rekao da je upravo došao iz policijske stanice.

Kuća strave na Voždovcu Foto: Kurir

- Ja sam vlasnik te kuće, a ubijeni mladić je bio moj podstanar. Ne mogu da komentarišem zločin, potresen sam. Upravo sam bio u policijskoj stanici - kratko je izjavio vlasnik kuće na Voždovcu za naš portal.

Zbog ovog zločina uhapšen je N. R. (43), koji je, prema prvim informacijama, sam pozvao policiju i prijavio da je počinio ubistvo.
Do sukoba je, kako smo već pisali, došlo danas, u ranim jutarnjim satima, kada su se dvojica muškaraca koji su se poznavala, kako se sumnja, posvađala i navodno potukla, nakon čega je stariji muškarac potegao nož i mladiću naneo smrtonosne povrede.

Prve komšije kažu za Kurir da tokom noći ništa nisu čule i da su svi spavali, a da ih je iz dubokog sna rano jutros probudila policija.

- U moju kuću je došao inspektor i pitao me da li sam nešto čuo. Rekao sam mu da nisam jer sam spavao. Ne poznajem mladića i nemam predstavu šta je moglo da se dogodi - ispričao je jedan od komšija sa Voždovca.

Kako dalje saznajemo, u kući strave je sa M.R. i N.R., navodno, bila i devojka osumnjičenog N.R. Prema našim nezvaničnim informacijama, u pitanju je ruska državljanka koja je sa njima bila sinoć do 22 sata, što praktično znači da je ona otišla pre nego što se zločin dogodio.

Mesto zločina na Voždovcu Foto: Kurir

- Devojka se trenutno nalazi u policiji, gde treba da da izjavu, a njeno saslušanje će se obaviti čim stigne prevodilac - objašnjava izvor.

Još jedan od komšija ubijenog mladića navodi da ga je poznavao samo iz viđenja. 

- Delovao mi je kao temperamentan momak koji ponekad voli da popije, ali nismo se družili, već smo samo ćaskali u prolazu. Saznao sam da je iz Aleksinca i da je došao u Beograd pre nekih mesec dana kako bi radio, a zaposlio se negde na građevini – rekao je komšija za Kurir.

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