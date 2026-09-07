U KUĆI STRAVE NA VOŽDOVCU BILA I DEVOJKA IZ RUSIJE?! Ubijeni tu živeo kao podstanar, inspektori rano jutros zakucali na vrata... (foto)
- Mladić M.R. (29) ubijen je jutros u kući na Voždovcu, gde je živeo kao podstanar, a vlasnik je potvrdio da je odmah bio u policiji.
- Za ubistvo je uhapšen N. R. (43), koji je, prema prvim informacijama, sam pozvao policiju i prijavio zločin.
- Nezvanično, u kući je bila i devojka osumnjičenog, ruska državljanka, koja je otišla pre nego što se incident dogodio.
Mladić M.R. (29), koji je jutros ubijen u kući na Voždovcu u Beogradu bio je podstanar u tom objektu, saznaje Kurir na mestu zločina.
Povodom tragičnog događaja, vlasnik kuće, koji živi u drugom beogradskom naselju, za Kurir je rekao da je upravo došao iz policijske stanice.
- Ja sam vlasnik te kuće, a ubijeni mladić je bio moj podstanar. Ne mogu da komentarišem zločin, potresen sam. Upravo sam bio u policijskoj stanici - kratko je izjavio vlasnik kuće na Voždovcu za naš portal.
Zbog ovog zločina uhapšen je N. R. (43), koji je, prema prvim informacijama, sam pozvao policiju i prijavio da je počinio ubistvo.
Do sukoba je, kako smo već pisali, došlo danas, u ranim jutarnjim satima, kada su se dvojica muškaraca koji su se poznavala, kako se sumnja, posvađala i navodno potukla, nakon čega je stariji muškarac potegao nož i mladiću naneo smrtonosne povrede.
Prve komšije kažu za Kurir da tokom noći ništa nisu čule i da su svi spavali, a da ih je iz dubokog sna rano jutros probudila policija.
- U moju kuću je došao inspektor i pitao me da li sam nešto čuo. Rekao sam mu da nisam jer sam spavao. Ne poznajem mladića i nemam predstavu šta je moglo da se dogodi - ispričao je jedan od komšija sa Voždovca.
Kako dalje saznajemo, u kući strave je sa M.R. i N.R., navodno, bila i devojka osumnjičenog N.R. Prema našim nezvaničnim informacijama, u pitanju je ruska državljanka koja je sa njima bila sinoć do 22 sata, što praktično znači da je ona otišla pre nego što se zločin dogodio.
- Devojka se trenutno nalazi u policiji, gde treba da da izjavu, a njeno saslušanje će se obaviti čim stigne prevodilac - objašnjava izvor.
Još jedan od komšija ubijenog mladića navodi da ga je poznavao samo iz viđenja.
- Delovao mi je kao temperamentan momak koji ponekad voli da popije, ali nismo se družili, već smo samo ćaskali u prolazu. Saznao sam da je iz Aleksinca i da je došao u Beograd pre nekih mesec dana kako bi radio, a zaposlio se negde na građevini – rekao je komšija za Kurir.