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Tužilac za organizovani kriminal Predrag Ćetković danas je od Specijalnog suda u Beogradu zatražio da Veljka Belivuka i Marka Miljkovićaosudi na kazne ne manje od pet godina zatvora i po milion i po dinara, Bojanu Belivuk na kaznu zatvora ne manju od tri godine zatvora i pola miliona dinara, zbog krivičnog dela pranja novca.

Veljko i Bojana Belivuk, Tanja i Marko Miljković Foto: Zorana Jevtić, Petar Aleksić, Dado Đilas

Zbog toga što smatra da je dokazano da su u legalne tokove ubacivali prljav novac, tužilac je predložio i da supruga Marka Miljkovića, Tanja MIljković bude osuđena na kaznu ne manju od godinu i po dana i novčanu kaznu od 300.000 dinara, a iste kazne predložio je i za branči par Filipa i Mariju Ivanovski.

Za Belivukovu taštu Snežanu Đorđević, tužilac je predložio kaznu zatvora ne manju od godinu i devet meseci zatvora i novčanu kaznu od 350.000 dinara.

- Predlažem i da okrivljenima bude oduzeta celokupna imovina koja je predmet ove optužnice - rekao je tužilac u završnoj reči.

- Ovaj postupak je jednosmerna ulica, koja vodi ka osuđujućoj presudi - rekao je tužilac Ćetković, navodeći da Javno tužilaštvo za orgaizovani kriminal smatra da je dokazano da su svi optuženi izvršili krivično delo kojim im je stavljeno na teret.

On je naveo da su Bojana i Veljko Belivuk, prema zvaničnoj dokumentaciji za 10-ak godina legalno zaradili svega oko 14.000 evra, Bojana 11.400 evra za 13 godina, a Veljko Belivuk 2.550 za 11 godina "ni bilizu dovoljno za imovinu koju su imali", što prema rečima tužioca, apsolutno isključuje navode njihove odbrane da su "godinama štedeli".

- Tokom pretresa, od Tanje MIljković su oduzete fakture iz kojih proizilazi da je samo tokom januara i februara 2021. za dizajnerski nameštaj, garnituru i trpezarijske stolice i sto potrošila više od 760.000 dinara. Bojana Belivuk je od 2017. do 2021. platila 480.000 dinara samo za zakup parking mesta - rekao je tužilac navodeći da je reč o nezakonitom novcu. On je podsetio da je Bojana Belivuk advokatu poslala poruku "samo da više ništa ne ide na moje ime, uhapsiće me".

Tužilac Ćetković se posebno osvrnuo i na delove odbrana u kojima su trojica okrivljenih, Ivanovski, Belivuk i Miljković govorili o tome da su novac zaradili baveći se poslovima obezbeđenja, navodeći da je i to krivično delo po zakonu jer za taj posao nisu imali nikavu zvaničnu licencu.

- Imovina, međutim, nije proistekla iz ovog krivičnog dela. Ovo je bio samo paravan za ozbiljna krivična dela od kojih su zarađivali daleko više novca - rekao je tužilac i kao posebno značajne iskaze istakao izjave svedoka saradnika iz drugog predmeta Nikole Spasojevića, Bojana Hrvatina i Srđana Lalića o tokovima novca i pranju para. Podsetio je da je Spasojević pričao o tome da bračni par Belivuk nigde nije radio i da smatra da novac potiče od trogovine drogom i ubistava.

Svedoci saradnici - Nikola Spasojević, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin Foto: Printscreen, Kurir, Nemanja Nikolić

- Spasojević je srušio odbrene Beliuvka, Bojane i njegove tašte o gradnji kuće u Kozarčevoj, govorio je o ubistvima i tome da zna da su ubistva izvršavana u režiji Belivuka i Miljkovića i izjavio da oni stoje iza likvidacija u Atini i na Krfu "ako su ubice dobile više od milion, zamislite koliko su oni dobili", izjavio je. Hrvatin je isto potvrdio da su droga i ubistva donosila novac. Najdetaljni je bio svedok saradnik Srđan Lalić, koji je govorio da su veliku proviziju od 1,5 evra dobijali od svakog grama kokaina koji su prodavali za Radoja Zvicera i da su bili glavni za to. Pominjao je i da im je Zvicer naručivao i plaćao ubistvo kokainom - podsetio je tužilac na iskaze svedoka saradnika, ukazujući da je Lalić tvrdio pred sudom i da su stanove u Ulici Živka Davidovića kupili preko Zvicera, ali i na deo iskaza u kom je Lalić tvrdio da su deo nekretnina pokušali da preuzmu od udovice kuma Marka MIljkovića, Mirka Kojića, za kog je tvrdio da su ga ubili.

Za dokazivanje krivice Belivuka i Miljkovića, kada su u pitanju kuće koje su jedan do drugog gradili u takozvanoj "maloj Šilerovoj", odnosno u Kozarčevoj ulici na Zvezdari, prema navodima tužioca, važne su izjave dve sestre koje su im prodale plac u Kozarčevoj na kom je bračni par Belivuk, na ime Belivukove tašte gradio velelepnu vilu. Tužilac je podsetio da su prema ovim izjavama sestre veći deo novca dobile u kešu na ruke. Pred sudom, okrivljeni su tvrdili da je jedna kuća MIljkovićevo nasleđe, a da je drugu gradila Belivukova tašta od svoje penzije.

1/8 Vidi galeriju Jedno od velelepnih zdanja Belivuka i Miljkovića - vila zvana Mala Šilerova Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nenad Kostić, Nenad Kostić

- Ove izjave svedoka važne su jer opovrgavaju odbrane okrivljenih. Svedoci su izjavili da su upravo Belivuk i Miljković doneli deo novca u kešu na ruke, kako bi prikrili deo novca koji nisu mogli da opravdaju legalnim prihodima. To je bio modus operandi, da se deo novca koji nije u ugovoru, daje na ruke - rekao je tužilac Ćetković, navodeći da dve svedokinje koje su svedočile o kupovini placa na ime Belivukove tašte nisu imale nikakav interes da ne govore istinu.

- Belivuk je ovaj plac kupio s namerom da bude prvi komšija Marka MIljkovića, koji je već prethdno kupio i sagradio kuću na ime dede. Isto su učinili i kada je reč o stanovima u Ulici Živka Davidovića, prvo je Belivuk kupio stan na ime svoje supruge, a potom Miljković u istoj zgradi na ime svoje žene - rekao je danas tužilac u sudnici i podsetio da su u istoj zgradi u Ulici Živka Davidovića stanove imali i drugi okrivljeni koji su obuhvaćeni optužnicom protiv Belivuka i Miljkovića za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem.

Bojana i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Detaljnom analizom drugih iskaza svedoka, od kojih su Belivuk i Miljković kupovali kako nekretnite, tako i automobile,ali i materijal za opremanje kuće u Kozarčevoj, prema rečima tužioca Ćetkovića, dokazano je da su pokušavali da prikriju pravo vlasništo i novac bez legalnog porekla.

Tokom iznošenja završnih reči, tužilac je pomenuo i sina ubijenog taksiste Teodora Gaćeše, Luku Gaćešu, koji je pred sudom ranije potvrdio da se s MIljkovićem družio od 2015. pošto mu je otac ubijen i da ga je Miljković zamolio da se na njegovo ime vodi BMW X5 uz obrazloženje da se osigura "ako se posvađa sa ženom". Inače, ubistvo njegovog oca do danas nije rasvetljeno, ali je tokom svedočenja pred sudom svedok saradnik Srđan Lalić izjavio da je Gaćešu ubio upravo Miljković.

- Miljković je deo novca ulagao i u skupocene automobile, ali je prikrivao svoje pravo vlasništvo upravo iz razloga ukoliko se nađe u situaciji u kojoj se sada našao - rekao je tužilac.,