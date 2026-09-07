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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici PU za grad Beograd uhapsili su sinoć dilera nakon primopredaje oko tri kilograma amfetamina, saznaje nezvanično Kurir.

Uhapšeni su kupac N.B. i prodavac S.P. koji, kako saznajemo, izdržava kaznu zatvora u Sremskoj Mitrovici!

- S.P. je međutim zloupotrebio svoje pravo na slobodan vikend van zatvora, pa je nastavio sa vršenjem krivičnih dela i to ništa manje nego dilujući opojnu drogu amfetamin - otkriva izvor Kurira.