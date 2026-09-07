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Prvo ročište u postupku protiv D. D. (53), koji se tereti za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo tinejdžer Marko Kraljević (19) iz Leskovca, a koje je bilo zakazano za danas, nije ni održano zbog nedolaska branioca okrivljenog! Inače, ovo je bio prvi put posle toliko vremena da se porodica nastradalog Marka našla oči u oči sa okrivljenim koji je došao.

Kako Kurir saznaje, advokat D. D. sudu je opravdao svoj izostanak navodeći da je imao sednicu u sudu u Nišu.

Međutim, punomoćnik porodice stradalog Marka smatra da je postupak branioca okrivljenog svojevrsna opstrukcija postupka, imajući u vidu da je poziv za današnje ročište dobio još pre mesec dana i da je, prema njegovom stavu, imao dovoljno vremena da obezbedi zamenu, posebno jer u njegovoj advokatskoj kancelariji radi više advokata.

Marko Kraljević Foto: Društvene Mreže

Novo odlaganje posebno je teško palo porodici Marka Kraljevića, koja je gotovo godinu i po dana čekala da glavni pretres uopšte počne.

Neutešni otac Saša Kraljević kaže za Kurir da je današnje odlaganje za njega i njegovu porodicu još jedan težak udarac.

- Veoma nam je teško palo. Posle svega što smo prošli i posle toliko čekanja, konačno smo dočekali dan kada je trebalo da počne suđenje, a onda se ročište nije ni održalo. Nama je i sam dolazak na sud izuzetno težak. Nije lako doći tamo i učestvovati u postupku za smrt svog deteta, ali smo spremni na sve samo da bismo došli do istine i pravde za Marka - kaže Saša Kraljević za Kurir.

Podsetimo, Marko Kraljević (19) iz Leskovca poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 9. aprila 2025. godine.

Kako je Kurir ranije pisao, sumnja se da D. D., upravljajući automobilom marke "pasat", nije ustupio prvenstvo prolaza Marku, koji je upravljao motociklom. Mladić je u nesreći zadobio teške telesne povrede opasne po život, od kojih je, uprkos naporima lekara, preminuo u Kliničkom centru u Nišu.

Marko Kraljević Foto: printscreen/društvene mreže

Otac poginulog mladića ranije je za Kurir ispričao da je Marko imao prvenstvo prolaza, kao i da, prema njegovim saznanjima, ni Marko ni okrivljeni vozač nisu bili pod dejstvom alkohola ili narkotika.

- On je udario mog sina na svega nekoliko metara od svoje kuće. Marko je imao prvenstvo prolaza, a on je "pasatom" skrenuo u uličicu u kojoj živi. Ni jedan ni drugi nisu išli neprimerenom brzinom, niti su bili pod uticajem alkohola ili narkotika. U dva navrata su radili alko-test koji je bio negativan, ali i droga-test, koji je takođe bio negativan - pričao je ranije Saša.

Porodica Kraljević je pre današnjeg dana gotovo 17 meseci čekala da bude zakazan početak glavnog pretresa. Saša je neposredno pre početka suđenja za Kurir govorio da se plaši daljeg odugovlačenja postupka i da nema mnogo poverenja da će pravda biti brzo zadovoljena.

- Ni ja ni moj advokat dugo nismo imali nikakve informacije. Samo smo čekali da se zakaže glavni pretres. Prošlo je sada već skoro 17 meseci, a nikakvog pomaka nije bilo. Kada smo konačno saznali da je zakazano prvo ročište, nadali smo se da je postupak konačno krenuo. Sada se ponovo sve odlaže - govorio je Saša.

Marko Kraljević Foto: Društvene Mreže

On je za Kurir ranije otkrio i da je nakon nesreće lično pribavljao snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata, koje je kasnije dostavio nadležnima.

- Vidi se ceo udes, vidi se kako ga udara i kako odlazi. Posle se vraća pešaka do njega i stoji pored njega. Te snimke sam dostavio nadležnima - rekao je otac poginulog mladića.