Slušaj vest

Kotoranin Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana brutalno je likvidiran pre četiri godine naočigled trudne supruge Maše M. i tada dvogodišnje ćerke kad su se vraćali iz šopinga u Istanbulu! Egzekucija je, kako je utvrdila istraga, plaćena 1,5 miliona evra, a turski sud iako je doneo presudu kojom su učesnici u zločinu osuđeni na doživotne robije, prošle godine podigao je još jednu optužnicu, kojom je kao organizator označen odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

U optužnici se navodi da je motiv za ubistvo Vukotića bilo ranjavanje Zvicera u Ukrajini, u maju 2020.

Jovan Vukotić, podsetimo, važio je za vođu šklaljarskog klana koji je od 2014. u krvavom ratu sa kavačkim klanom na čijem je čelu Radoje Zvicer. U Istanbulu se, kako je utvrđeno, skrivao pod lažnim imenom Predrag Popović. Predstavljao se kao agent za nekretnine, koji je gledao da ne skreće pažnju na sebe.

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Printscreen, screenshot Dan, Privatna Arhiva, Printscreen/Privatna arhiva

Međutim, da je slutio šta mu se sprema iako je godinama znao da je na meti kavačkog klana, svedoči to što je na dan smrti svojoj supuzi navodno rekao: "Spremi se, spakuj stvari, odlazimo".

Za volanom automobila kojim su se vraćali iz tržnog centra bio je vozač Emre Karagač, koji je u prvom postupku bio oslobođen optužbi, ali se njegovo ime našlo i na novoj optužnici zbog sumnje da je egzekutorima pomogao tako što je uređaj za praćenje stavio ispod Vukotićevog automobila. Tokom sudskog postupka tvrdio je da mu je Vukotić bio kao brat, ali i o čemu su razgovarali nekoliko sekundi pre nego što su ubice na motoru prišle njihovom automobilu.

Prema priznanju vozača Karagača, u njihovom poslednjem razgovoru tokom vožnje, Vukotić ga je iznenada pitao: "Šta radite sa svojim mrtvima, gde ih sahranjujete?" . Ubrzo nakon ovog pitanja, napadači su otvorili vatru.

Maša M. i Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva

Svedoci su izjavili da je odmah nakon prestanka pucnjave, neidentifikovana osoba prišla teško ranjenom Vukotiću i snimila ga mobilnim telefonom. Veruje se da je to snimak koji je trebalo da dokaže naručiocima da je egzekucija završena.

- Utvrđeno je da je Jovan Vukotić praćen mesecima, egzekutori su znali svaki njegov korak uz pomoć tri različita GPS uređaja skrivena u njegovom vozilu. Dokazi upućuju da je u svemu pomagao Vukotićev vozač, Emre Karagač, koji je posle ubistva vođe škaljarskog klana obrisao sve aplikacije sa mobilnog telefona - pisali su ranije turski mediji.

O ubistvu supruga u turskoj policiji, prema pisanju medija, svedočila je i njegova nevenčana supruga Maša M. Navodno, ona je potvrdila da su živeli normalnim, ali povučenim životom, kao i da se njen ubijeni suprug podvrgao estetskim operacijama promene ličnog opisa, kako bi ostao neprimećen.

- Vlasnik automobila u kom smo se nalazili u trenutku napada je naš prijatelj. To je čovek u koga smo imali bezgranično poverenje i koji nas je vozio uvek i svuda - rekla je Maša.

Poslednji snimak: Kačket na glavi, kese u rukama Turski mediji su posle ubistva objavili snimke sa nadzornih kamera koje su zabeležile poslednje trenutke života Jovana Vukotića. Na snimcima se vidi vođa "škaljaraca" neposredno pre likvidacije u Istanbulu, kako sa kačketom na glavi šeta tržnim centrom u Bešiktašu sa kesama u rukama, dok njegova žena Maša M. gura kolica s njihovim prvim detetom. Ubice su i tada pratile u stopu Jovana Vukotića, što su kamere takođe, zabeležile. - Vukotić i njegova trudna supruga na glavama imaju kačkete, što pokazuje da su donekle ipak vodili računa da ih neko ne prepozna. Interesantno je da šetaju sami, bez obezbeđenja, što je najjasnije po kameri koja ih snima kada ulaze i izlaze iz lifta. Vukotić nosi kese, a Maša gura dečja kolica - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da su kamere snimile i kada bračni par u garažu ulazi u beli automobil.

Klupko zločina, međutim, počelo je da se odmotava desetak dana posle zločina. Turskoj policiji navodno, tada je stigao e mail u kom je detaljno otkriveno ko je sve učestvovao u zločinu, ali i pojedinosti o pripadnicima kavačkog klana koji se i dalje nalaze u Turskoj. Dojava policiji, navodno, je pomogla da vrlo brzo u jednom hotelu u Istanbulu bude uhapšen rođak Radoja Zvicera, Radoje Živković zvani Žuti, za kog je utvrđeno da je bio glavni organizator u Turskoj.

1/4 Vidi galeriju Saradnicima preko Skaja slao fotografije Foto: Kurir

Kod njega su tada pronađeni mobilni telefoni na kojima su bile fotografije automobila u kom su bili Vukotić, njegova trudna supruga i maloletno dete, ali i drugi podaci koji su poslužili kao svojevrsni digitalni dnevnik pripreme ubistva.

Tokom istrage, otkriveno je da su se "kavčani" zbližili i sa kriminalnim organizacijama koje predvode Baris Bojun i Binali Kamgez, sve radi Vukotićevog ubistva.

- U optužnici se navodi da je ubistvo Jovana Vukotića naručio navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i da je angažovao svog rođaka, Nikšićanina Radoja Živkovića i njegovog sugrađanina Zdravka Peruničića, inače pripadnike kavačkog klana, da lociraju "škaljarca". Vukotić se u Turskoj skrivao pod lažnim imenom Predrag Popović od 2021. godine. Osumnjičeni su ga našli, pratili nekoliko meseci, a potom i ubili u saradnji sa kriminalnim grupama iz Izmira i Istanbula - podseća naš izvor i dodaje:

- Kobnog dana dvojica napadača, turski državljani Jakup Fogan i Emirkan Sumer, ispalili su hice u Vukotića u trenutku kada je on sa porodicom i vozačem bio u kolima. Ubice na motoru su sustigle njihov automobil i u Vukotića ispalile četiri hica. Tokom likvidacije niko drugi u kolima nije povređen.

Jovan Vukotić, podsetimo, žrtva je rata kotorskih klanova koji su zbog izgubljenog tovara kokaina u krvavom sukobu od 2014. godine. Prema nekim svedočenjima, Zvicer i Vukotić do izbijanja najvećeg rata među dva klana na Balkanu bili su dobri prijatelji, o čemu svedoči i zajednička fotografija.

Međutim, posle sukoba oko droge, i jedan i drugi, navodno, su nudili milione za glavu onog drugog, a prema presretnutim Skaj porukama, Zvicer je sumnjao da on stoji iza pokušaja njegovog ubistva u Kijevu 2020. zbog čega je naručio njegovo ubistvo.

Tužilac je otkrio i kako je uspostavljena veza između "kavčana" i pripadnika turskih bandi.