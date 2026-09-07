ZAPALIO SESTRU NA SPAVANJU I PRETUKAO MAJKU! Jezivi zločin kod Kline: Devojka podlegla povredama u bolnici, ubica na psihijatriji pod stražom!
- U selu Petrič kod Kline muškarac je, prema navodima policije, zapalio krevet u kojem je spavala sestra, a potom napao majku tvrdim predmetom.
- Devojka je prevezena u Prištinu, ali je 7. septembra podlegla opekotinama, dok je majka zadobila teške telesne povrede.
- Osumnjičeni je uhapšen, određen mu je pritvor od 48 sati i smešten je na psihijatrijsko odeljenje u Peći, a istraga je u toku.
U noći između 6. i 7. septembra 2026. godine u selu Petrič na području Kline na Kosovu i Metohiji dogodio se nezapamćen zločin kada je muškarac, sa, kako se prenosi psihičkim problemaima, prvo zapalio krevet u kom je spavala njegova rođena sestra, a zatim u susednoj sobi napao majku tvrdim predmetom i naneo joj teške telesne povrede.
Policija je odmah izašla na lice mesta i uhapsila osumnjičenog.
Povređene žene su prvo prevezene u Regionalnu bolnicu u Peći, a zbog težine povreda zatim u Univerzitetski klinički centar u Prištini.
Danas, 7. septembra, policija je obaveštena da je devojka koja je zadobila opekotine podlegla povredama, a smrt je konstatovao medicinski tim.
Osumnjičenom je odlukom tužioca određen pritvor od 48 sati. Zbog teškog psihičkog stanja smešten je na psihijatrijsko odeljenje Regionalne bolnice u Peći, gde se nalazi pod nadzorom medicinskog osoblja i policijskih službenika.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Blic