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U noći između 6. i 7. septembra 2026. godine u selu Petrič na području Kline na Kosovu i Metohiji dogodio se nezapamćen zločin kada je muškarac, sa, kako se prenosi psihičkim problemaima, prvo zapalio krevet u kom je spavala njegova rođena sestra, a zatim u susednoj sobi napao majku tvrdim predmetom i naneo joj teške telesne povrede.

Policija je odmah izašla na lice mesta i uhapsila osumnjičenog.

Povređene žene su prvo prevezene u Regionalnu bolnicu u Peći, a zbog težine povreda zatim u Univerzitetski klinički centar u Prištini.

Danas, 7. septembra, policija je obaveštena da je devojka koja je zadobila opekotine podlegla povredama, a smrt je konstatovao medicinski tim.

Osumnjičenom je odlukom tužioca određen pritvor od 48 sati. Zbog teškog psihičkog stanja smešten je na psihijatrijsko odeljenje Regionalne bolnice u Peći, gde se nalazi pod nadzorom medicinskog osoblja i policijskih službenika.

Istraga je u toku.