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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Autokomandi, u smeru ka Trošarini, u Beogradu.

U nezgodi su učestvovala dva vozila čije su obe prednje strane uništene u sudaru.

Jedan od vozača je, štaviše, završio tako što se zakucao u drvo.