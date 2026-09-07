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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Autokomandi, u smeru ka Trošarini, u Beogradu.

U nezgodi su učestvovala dva vozila čije su obe prednje strane uništene u sudaru.

Jedan od vozača je, štaviše, završio tako što se zakucao u drvo.

Na licu mesta su prisutni policija i Hitna pomoć, ali nije poznato ima li povređenih.

Kurir/Republika

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