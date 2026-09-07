Teška saobraćajna nezgoda na Autokomandi u Beogradu izazvala je uništenje vozila i dolazak Hitne pomoći.
Hronika
JEZIVA SAOBRAĆAJKA NA AUTOKOMANDI Automobili smrskani, vozač se ZAKUCAO U DRVO
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Autokomandi, u smeru ka Trošarini, u Beogradu.
U nezgodi su učestvovala dva vozila čije su obe prednje strane uništene u sudaru.
Jedan od vozača je, štaviše, završio tako što se zakucao u drvo.
Na licu mesta su prisutni policija i Hitna pomoć, ali nije poznato ima li povređenih.
Kurir/Republika
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