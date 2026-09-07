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Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, od 31. avgusta do 6 septembra, 2026.godine.

U šest saobraćajnih nezgoda, šest osoba je lakše povređeno, dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 56 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 614 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 34 vozača, od kojih je za četiri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 22 intervencije.

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