Policija u Požegi uhapsila M. S. zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja, pronađene automatske puške i municija.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi uhapsili su M. S. (41) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Policija je u okolini Požege, u prtljažniku automobila „BMW“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla dve automatske puške, pištolj, gasni pištolj i 77 komada municije.
Takođe, sumnja se da je M. S. prethodno na putu ispalio sedam metaka, tri iz automatske puške i četiri iz pištolja, a policija je čaure pronašla tokom uviđaja.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu.
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