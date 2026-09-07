Muškarac i devojka povređeni su u saobraćajnoj nezgodi na kružnom putu oko Čačka i prevezeni su u čačansku bolnicu sa lakim povredama
Sudar
ŽESTOK SUDAR NA KRUŽNOM PUTU OKO ČAČKA! Dvoje mladih hitno prebačeno u bolnicu: Poznato u kakvom su stanju!
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Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na kružnom putu oko Čačka, u blizini Rode, a u udesu su povređene dve osobe koje su odmah prevezene u čačansku bolnicu.
U Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice Čačak primljeni su muškarac i devojka, povređeni u ovom saobraćajnom udesu, potvrđeno je za RINU u bolnici.
- Oboje su stabilnih vitalnih parametara, a nakon dijagnostike konstatovane su im lake telesne povrede - kazali su za RINU Opštoj bolnici.
Uviđaj na licu mesta obavila je policija, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon istrage.
Kurir.rs/Rina
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