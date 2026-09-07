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U jednoj kući na Voždovcu pronađeno je telo M. R. (29) u lokvi krvi, a njegov poznanik N. R. (43) priznao je da ga je ubio. Kako se saznaje N. R. je zvao policiju već oko ponoći, ali je policijske službenike i Hitnu pomoć navodio na pogrešnu adresu!

On je potom bio nedostupan sve do oko pet sati ujutru, a kada je ponovo postao dostupan, policija ga je kontaktirala i tada je utvrđena tačna lokacija na kojoj se nalazi.

N. R. je bio povređen, a policiji je rekao da ga je M. R. prvi napao nožem, nanevši mu više povreda, nakon čega mu je oteo nož i povedio ga.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, iz krivičnu prijavu za krivično delo ubistvo, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Njih dvojica su sedeli i zajedno pili konjak, kada je došlo do svađe, a potom i fizičkog sukoba. Sumnja se da je M. R. tokom tuče zabo nož N. R. u grudi, usled čega je najverovatnije nasmrt iskrvario, te lekari po dolasku na lice mesta nisu mogli da mu pomognu. Tokom uviđaja je pronađen nož za koji se sumnja da je njime izvršeno ubistvo - navodi izvor.

1/6 Vidi galeriju Mesto zločina na Voždovcu Foto: Kurir

Telo ubijenog izneto je iz kuće u vreći tek nešto pre 10 sati, što ukazuje na to da je uviđaj trajao satima.

Ubijeni mladić živeo je u kući kao podstanar, te je vlasnik stana morao da ide u policijsku stanicu da da izjavu.

- Tokom noći ništa nismo čuli, svi su spavali. Probudila nas je policija. U moju kuću je došao inspektor i pitao me je da li sam nešto čuo. Rekao sam mu da nisam, jer sam spavao. Ne poznajem ubijenog mladića i nemam predstavu šta je moglo da se dogodi. Delovao mi je kao temperamentan momak koji ponekad voli da popije, ali nismo se družili, već smo samo ćaskali u prolazu. Saznao sam da je iz Aleksinca i da je došao u Beograd pre nekih mesec dana kako bi radio, a zaposlio se negde na građevini - rekao je komšija za Kurir.

U kući je kobne noći sa dvojicom muškaraca navodno bila i ruska državljanka, devojka osumjičenog N. R. Ona je navodno iz kuće otišla oko 22 sata, odnosno neposredno pre nego što je došlo do svađe koja se završila kobno.