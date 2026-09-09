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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su Đ. P. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je, tokom kontrole saobraćaja, nakon što je odbio da pokaže dokumenta, udario saobraćajnog policajca u glavu i naneo mu laku telesnu povredu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Kurir.rs

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