Kruševačka policija uhapsila je Đ. P. (33) koji se sumnjiči da je tokom kontrole saobraćaja odbio da da dokumenta i udario policajca u glavu
Saopštenje
DIVLJAČKI NAPAD NA POLICIJCA U KRUŠEVCU! Saobraćajci ga zaustavili na ulici, on odbio da da dokumenta pa policajca UDARIO U GLAVU!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su Đ. P. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
On se sumnjiči da je, tokom kontrole saobraćaja, nakon što je odbio da pokaže dokumenta, udario saobraćajnog policajca u glavu i naneo mu laku telesnu povredu.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Kurir.rs
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