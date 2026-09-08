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Jeziv incident dogodio se preksinoć na Voždovcu, kada je, prema prvim informacijama, došlo do sukoba između dvojice mladića koji je eskalirao u krvavi obračun.

Kako saznajemo, jedan mladić je tokom sukoba nožem navodno čak 21 put ubo svog druga, nakon čega je intervenisala Hitna pomoć.

Drama se, međutim, tu nije završila. Prema informacijama Kurira, mladić je navodno napao i ekipu Hitne pomoći koja je došla na lice mesta kako bi pružila pomoć povređenom.

Povređeni mladić je zbrinut, dok se okolnosti koje su prethodile sukobu i dalje utvrđuju. Nadležni organi trebalo bi da utvrde šta je tačno prethodilo napadu, kao i sve okolnosti pod kojima je došlo do krvavog incidenta.