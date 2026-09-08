Slušaj vest

Državljanin Srbije R.O. (37) uhapšen je u Baru po međunarodnoj poternici Interpola Beograd.

Njemu su lisice na ruke stavili službenici Interpola Podgorica, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Bar.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, za njim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Proverama putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da se predmetno lice potražuje na osnovu međunarodne poternice raspisane od strane NCB Interpola Beograd radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je.

R.O. je, u zakonskom roku, sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN SRBIN SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE: Pao u Bijeljini, a evo za šta se tereti poznati begunac
RS policija 1.jpg
Hronika"POTEZAO PIŠTOLJ NA BELIVUKA, MORAO SAM DA GA PROSPEM" Ko je kavčanin Kilibarda koga je Srbija izručila Crnoj Gori: "Leševe smo prebacivali iz rupe u rupu"
hapsenje.png
HronikaSRBIJA IZRUČILA CRNOJ GORI ČLANA KRIMINALNE GRUPE OSUMNJIČENOG ZA VIŠE UBISTAVA Za njim tragao i Interpol (foto)
ekstradicija-clana-okg2-136479-830x553.jpg
Hronika"BALKAN SE NALAZI NA VAŽNIM RUTAMA KRIMINALNIH GRUPA" Spasić otkrio zašto bi Srbija mogla da postane regionalni centar Interpola
Božidar Spasić