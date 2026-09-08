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Državljanin Srbije R.O. (37) uhapšen je u Baru po međunarodnoj poternici Interpola Beograd.

Njemu su lisice na ruke stavili službenici Interpola Podgorica, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Bar.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, za njim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Proverama putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da se predmetno lice potražuje na osnovu međunarodne poternice raspisane od strane NCB Interpola Beograd radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je.