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Dve osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak oko 12 časova između Sente i Bogaraša, a u kojoj su učestvovali putničko i teretno vozilo.

Prema informacijama iz policije, a kako piše portal "gradski.online", došlo je do direktnog čeonog sudara putničkog vozila beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao J. H. (80) iz Zemuna, i teretnog vozila subotičkih registarskih oznaka, za čijim volanom je bio G. Đ. (69) iz Subotice.

Na licu mesta smrtno je stradala žena koja se nalazila na mestu suvozača, dok je vozač putničkog automobila, zbog zadobijenih teških povreda, preminuo tokom popodnevnih časova u Opštoj bolnici u Senti.

Vozač teretnog vozila nije povređen.

Prema prvim rezultatima uviđaja, do saobraćajne nesreće je došlo kada je putničko vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, prešlo u suprotnu kolovoznu traku.

U nesreći je učestvovalo i još jedno putničko vozilo, kojim je upravljao muškarac iz Bačke Topole.

On je, pokušavajući da izbegne sudar, sleteo sa kolovoza, ali nije povređen.

Uviđaj je, uz prisustvo policije, obavio tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Senti. Istraga o okolnostima nesreće je u toku.