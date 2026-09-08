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Vozač motocikla Ivan T. (47) poginuo je u nedelju nadomak Ljiga, kada se na svom dvotočkašu sudario sa drugim vozačem motora, Aleksandrom V. (31), koji je, takođe, nastradao. U sudaru je učestvovala i Ivanova supruga K.T. (33), koja je bila na mestu suvozača. Ona je sa teškim povredama zbrinuta u Urgentnom centru u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, do teške nesreće došlo je u nedelju oko 17.15 sati na Ibarskoj magistrali, na oko 4 km od Ljiga, kada su se dvojica vozača motocikla direktno sudarila na krivini. Ivanov motor imao je beogradske tablice, a Aleksandrov registarske oznake Bajine Bašte.

Stradali Ivan T. Foto: Facebook

Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istragu je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Mionici.

- Dve osobe stradale su na licu mesta, a treća, ženska osoba, prvo je zbrinuta u bolnici u Valjevu, da bi zbog ozbiljnosti povreda kasnije bila prebačena u Urgentni centar u Beogradu, ali je van životne opasnosti. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvek se utvrđuju, a dežurni tužilac je obavio uviđaj na licu mesta - rečeno je za Kurir u OJT u Mionici.

Potresni prizori na mestu nesreće Foto: RINA

Kako saznajemo, poginuli su Ivan T. iz Beograda i Aleksandar V. iz Užica. Ivan se, nezvanično, sa suprugom kretao ka selu Dići, dok je drugi motociklista išao u suprotnom smeru, ka Ljigu.

Prema našim informacijama, nesrećni supružnici su kobnog dana bili u Ljigu na rođendanu, a živeli su u jednom beogradskom naselju.

Na jednoj društvenoj mreži oglasila se majka povređene devojke i potvrdila teške vesti.

- Poginuo je moj zet, a ćerka je van životne opasnosti, ali... oporavak će biti dug, a životi se nikada neće moći nadoknaditi. Molim vas, pazite se... Svi... I motoristi, a i vozači automobila - napisala je majka povređene K.T.

Ivan se sa suprugom vraćao sa rođendana u Ljigu Foto: Facebook, RINA

Ivan je bio veliki ljubitelj motocikala i član moto kluba "Srbi", a od njega se na društvenoj mreži Fejsbuk opraštaju brojni prijatelji.

- Brate moj, počivaj u nekom lepšem mestu gde te ništa neće boleti. Neka te anđeli čuvaju, zbogom, brate moj - napisao je jedan od prijatelja. Ivan je, inače, sa suprugom nedavno proslavio prvu godišnjicu braka.

Samo 20 minuta nakon nesreće kod Ljiga, na teritoriji Temerina, sedamnaestogodišnji vozač, koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole i bez zaštitne kacige i druge zaštitne opreme, izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u betonski stub pored puta i poginuo na licu mesta.

U 20.15 časova, na području Sremske Mitrovice, život je izgubio tridesetogodišnji vozač motocikla nakon sudara sa automobilom.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije oglasila se juče i istakla da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 48 vozača i tri putnika na motociklu, kao i sedam vozača i dva putnika na mopedu. U istom periodu prošle godine poginulo je 39 vozača motocikala i jedan vozač mopeda, dok nije bilo poginulih putnika na motociklima i mopedima.