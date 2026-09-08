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Vozač motocikla Ivan T. (47) poginuo je u nedelju nadomak Ljiga, kada se na svom dvotočkašu sudario sa drugim vozačem motora, Aleksandrom V. (31), koji je, takođe, nastradao. U sudaru je učestvovala i Ivanova supruga K.T. (33), koja je bila na mestu suvozača. Ona je sa teškim povredama zbrinuta u Urgentnom centru u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, do teške nesreće došlo je u nedelju oko 17.15 sati na Ibarskoj magistrali, na oko 4 km od Ljiga, kada su se dvojica vozača motocikla direktno sudarila na krivini. Ivanov motor imao je beogradske tablice, a Aleksandrov registarske oznake Bajine Bašte.

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Stradali Ivan T. Foto: Facebook

Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istragu je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Mionici.

- Dve osobe stradale su na licu mesta, a treća, ženska osoba, prvo je zbrinuta u bolnici u Valjevu, da bi zbog ozbiljnosti povreda kasnije bila prebačena u Urgentni centar u Beogradu, ali je van životne opasnosti. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvek se utvrđuju, a dežurni tužilac je obavio uviđaj na licu mesta - rečeno je za Kurir u OJT u Mionici.

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Potresni prizori na mestu nesreće Foto: RINA

Kako saznajemo, poginuli su Ivan T. iz Beograda i Aleksandar V. iz Užica. Ivan se, nezvanično, sa suprugom kretao ka selu Dići, dok je drugi motociklista išao u suprotnom smeru, ka Ljigu.

Prema našim informacijama, nesrećni supružnici su kobnog dana bili u Ljigu na rođendanu, a živeli su u jednom beogradskom naselju.

Na jednoj društvenoj mreži oglasila se majka povređene devojke i potvrdila teške vesti.

- Poginuo je moj zet, a ćerka je van životne opasnosti, ali... oporavak će biti dug, a životi se nikada neće moći nadoknaditi. Molim vas, pazite se... Svi... I motoristi, a i vozači automobila - napisala je majka povređene K.T.

Ljig nesreća motociklista
Ivan se sa suprugom vraćao sa rođendana u Ljigu Foto: Facebook, RINA

Ivan je bio veliki ljubitelj motocikala i član moto kluba "Srbi", a od njega se na društvenoj mreži Fejsbuk opraštaju brojni prijatelji.

- Brate moj, počivaj u nekom lepšem mestu gde te ništa neće boleti. Neka te anđeli čuvaju, zbogom, brate moj - napisao je jedan od prijatelja. Ivan je, inače, sa suprugom nedavno proslavio prvu godišnjicu braka.

Podsetimo, istog dana, u nedelju, poginula su još dvojica vozača dvotočkaša.

Samo 20 minuta nakon nesreće kod Ljiga, na teritoriji Temerina, sedamnaestogodišnji vozač, koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole i bez zaštitne kacige i druge zaštitne opreme, izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u betonski stub pored puta i poginuo na licu mesta.

U 20.15 časova, na području Sremske Mitrovice, život je izgubio tridesetogodišnji vozač motocikla nakon sudara sa automobilom.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije oglasila se juče i istakla da je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 48 vozača i tri putnika na motociklu, kao i sedam vozača i dva putnika na mopedu. U istom periodu prošle godine poginulo je 39 vozača motocikala i jedan vozač mopeda, dok nije bilo poginulih putnika na motociklima i mopedima.

- Još jednom apelujemo na vozače motocikala i mopeda da ne upravljaju vozilom bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije, da poštuju propisana ograničenja brzine i da prilikom svake vožnje koriste zaštitnu kacigu i drugu propisanu zaštitnu opremu. Posebno apelujemo na roditelje i druge osobe koje ustupaju motocikle i mopede maloletnim licima da to ne čine ukoliko ona ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za upravljanje tim vozilima - naglasili su juče u saopštenju MUP-a.

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