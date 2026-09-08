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Slobodan Kašćelan, koji je sa odbeglim Radojem Zvicerom označen kao vođa kavačkog klana, na jučerašnjem suđenju pred Višim sudom u Podgoricitvrdio je da ne zna gde se nalazi, a u jednom trenutku je svog advokata upitao: "Jeste li Vi, Božo?", navodno verujući da je on njegov drug iz mladsti. Podsetimo, Kašćelan nije duševno oboleo i sposoban je da prati suđenje, utvrdili su ranije sudski veštaci.

Odluka je doneta u nastavku suđenja kriminalnoj grupi optuženoj za planiranje ubistva šefa škaljarskog klana, pokojnog Jovana Vukotića.

Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, screenshot Pobjeda

Dakle, u poslednjem nalazu tima veštaka navodi se da je Kašćelan sposoban da prati i učestvuje u sudskom postupku.

"Često se gubi"

Da se psihičko stanje optuženog ponovo veštači danas je zatražio jedan od njegovih branilaca, advokat Ljubomir Raković. On je objasnio da je tokom brojnih poseta spuškog pritvora i neposrednih razgovora sa svojim branjenikom zaključio da Kašćelan nije procesno sposoban.

- Video sam da nije svestan gde se nalazi, da se često gubi, da je nepovezan u obraćanju i da me ne doživljava kao svog branioca, već kao svog prijatelja iz mladosti Boža Tepavčevića - objasnio je advokat Raković. Osim ponovnog veštačenja, advokat je zatražio i da se utvrdi da li je Kašćelan bio uračunljiv u vreme izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

"Ovo nije moj advokat“

Tokom ročišta Kašćelan je advokatu Rakoviću više puta dobacivao: "Jeste li Vi Božo?", dok je istovremeno ponavljao da ništa ne čuje i da ne zna o čemu se govori na današnjem ročištu.

- Vi ste angažovali branioca Rakovića - saopštio mu je sudija Đokaj.

- Ovo nije moj advokat - odgovorio je Kašćelan. Nakon toga sudija Đokaj mu je predočio da ima još jednog branioca, advokata Dragoljuba Đukanovića.

- Ko je taj? - pitao je Kašćelan.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

Knežević negirao

Odbranu je izneo i optuženi Dragan Knežević, koji je Crnoj Gori izručen iz Francuske sredinom aprila. On je negirao da je član kriminalne organizacije i naveo da je u Francuskoj živeo 13 godina.

- U Crnoj Gori se nisam pojavljivao do dana izručenja. Ne znam kako meni mogu da se pripisuju krivična dela koja su izvršena u Crnoj Gori - naveo je Knežević.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, osim Kašćelana i Kneževića, obuhvaćeni su Radoje Zvicer, Goran Vukčević, Igor Terzić, Danilo Bakić, Stevan Kraljević, Radovan Mujović, Vladan Lučić, Radoje i Ratko Živković, Milutin Knežević, Milutin Čotar, Vladimir Vučković, Igor Božović, Srđan Jurišević, Miloš Jovanović, Goran Stojanović, Borko Bešović, Boris Pejović i Saša Dragojević.

Planirali ubistvo u Spužu

Prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pripadnici te kriminalne grupe planirali su da ubiju Jovana Vukotića dok se nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu. Kao jednu od mogućnosti za izvršenje ubistva razmatrali su upotrebu dronova sa zakačenim eksplozivom, kao i snajperskih pušaka.

Slobodan Kašćelan Foto: Youtube/Vijesti Online

Jednom prilikom na suđenju, Slobodan Kašćelan je u podgoričkom Višem sudu tvrdio da nema ništa sa planiranjem likvidacija visokopozicioniranih pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana Jovana Vukotića, ali ni Jovana Jovanovića.

- Nemam od čega da se branim. Ne priznajem izvršenje krivičnih dela. Ležim nevin u zatvoru. Telefon koji se pominje u optužnici, nikada nisam koristio - kazao je Kašćelan pred većem kojim predsedava sudija Amir Đokaj.