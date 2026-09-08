Slušaj vest

Odbrana okrivljenih za ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u restoranu u Atini, pokušala je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da ospori Skaj poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali organizatori i ubice uoči zločina u Grčkoj, tvrdnjama da one nemaju nikakve veze sa ovom likvidacijom.

Igor Dedović Foto: MUP RS

- Nazovi fotošopirane i izmenjene Skaj poruke i ono što se navodi u optužnici nemaju nikakve veze sa ovim događajem. Tužilaštvo kaže da se događaj odigrao 19. januara 2020, ali ne kaže u koje vreme. Imamo Skaj poruke, prema kojima se odigrava neki događaj i završava se u 16.36 sati, kada kaže: "Gotovi su, ljudi, gotovi su".

Na osnovu dokumenata i izjava iz Grčke, vidimo da se događaj odigrao u 18.30 sati, dva sata kasnije, što znači da ove fotošopirane poruke imaju veze s nekim drugim događajem, a ne ubistvm Dedovića i Stamatovića. Vidimo i na snimcima sa sigurnosnih kamera da neki ljudi, za koje se kaže da su izvršioci, trče u 19.34 sati - pokušao je da ospori dokaze tužilaštva sa Skaja koje su izvedene na prethodnom suđenju branilac Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević.

Stevan Stamatović Foto: MUP RS

Lazarević je potom naveo da se u jednoj od poruka kaže da je neka osoba ubijena tako što je "dobila 12 metaka u glavu", a da prema obdukcionom zapisniku ni Dedović ni Stamatović nisu zadobili toliko povreda, što njega navodi na zaključak da sve poruke koje su izvedene kao dokaz nemaju veze sa ubistvom Dedovića i Stamatović.

Podsetimo, prema navodima optužnice, pripadnici kriminalne grupe mesecima su pokušavali da lociraju žrtve u Grčkoj. Kobnog dana, slučajno ih je iz automobila, kako se navodi, video Belivuk i pozvao ubice koje su čekale u štek stanu da se "okupe". U restoran su, kako se navodi, ušli okrivljeni Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović. Okružili su sto za kojim su Dedović i Stamatović sedeli sa suprugama i decom, ispalili hice u njih i potom pobegli sa mesta zločina.

1/12 Vidi galeriju Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani u restoranu u Atini Foto: Privatna Arhiva

Iz presretnute komunikacije koja je izvedene ranije pred sudom, proizilazi da je vođama kavačkog klana sa lica mesta uživo sve javljano i da su čim je sve završeno obavešteni da su "gotovi".

- Gotovi su, ljudi, gotovi su!

Na čet grupi, kako tvrdi tužilaštvo, razmenili su i poruke: "Volim vas, sve vas volim najviše", "Joj brate, idem da se razbijem neđe noćas".

Prema optužnici, jedan od njabližih saradnika Radoja Zvicera, Milan Vujotić javlja osobi čiji identitet nije utvrđen šta se tačno dogodilo:

- Svi su se razbežali iz restorana. Čekamo sad. To kume, to kumeeee - čuje se u glasovnoj poruci, a potom ista osoba šalje novu poruku: "Overeni su, kažu brate moj, overeni".

Milan Vujotić Foto: Printscreen/Youtube

- Omlatismo ih ko zečeve - piše u jednoj od poruka.

U prepisku se, kako tvrdi tužilaštvo, uključio i Radoje Zvicer:

- 12 Liscu (Igor Dedović, prim. aut.) u glavu. Stevo mu skočio na utoku. Džihad (Ljubomir Lainović prim.aut.) ga overava na noge. Prvi je Fejs (Milinko Brašnjović) odradio Lisca iz prve. Stevo mu skoči za pištolj i Džihad mu saspe dva s boka. 29 ukupno u glavu.

NN osoba: Ovo je filmski bilo od početka do kraja.

Vujotić: Svaka čast svima, ajmo se još bolje organizovati pa da dohvatimo Kožara i još po nekog.Izgleda da je Mileva ranjena, Stevova žena.

Terete ih i za ubistvo na Krfu

Podsetimo, ista kriminalna grupa optužena je da je nekoliko meseci kasnije, u julu 2020. na ostrvu Krf ubila i Alana Kožara i Damira Hadžića.

Optužnicom je, kao jedan od organizatora označen Darko Šarić, koji je u to vreme bio u pritvoru u zgradi Specijalnog suda u Beogradu, u drugom predmetu za šverc kokaina. Njegov branilac, advokat Marko Janković naveo je danas pred sudom da ne postoji ni jedan dokaz da se Skaj koji mu tužilaštvo stavlja na teret, dovodi u vezu sa njim.

- Poruke koje tužilaštvo stavlja mom klijentu od 10. i 11. januara 2020. poslate su sa pina za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio Darko Šarić. Za njih je navedeno da su na švedskom jeziku i da su prevođene preko google translejta. U eksel tabelama koje ste izvodili, navodi se da pre ovih poruka od 10. i 11. januara, 12 dana ranije pre ovih eksel tabela, menjan neki telefon.

Ako verujemo tužilaštvu da je Darko Šarić 29. decembra 2019. promenio neki telefon, kako možemo poruke koje su poslate kasnije da dovodimo u vezu sa njim - rekao je Janković danas pred Specijalnim sudom, navodeći da poruke koje su poslate sa Skaja, a za koji tužilaštvo tvrdi da ga je u pritvoru koristio Šarić, dokaz da on nije mogao da ga koristi.

Darko Šarić Foto: Nenad Kostić