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Marijana Mijailović (45), austrijska državljanka srpskog porekla,za kojom se više od godinu i po dana traga zbog sumnje da je počinila tešku prevaru, i dalje je nedostupna istražiteljima. Iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova za Kurirpotvrđuju da istraga i dalje traje, a da je nagrada od 5.000 evra takođe na snazi.

Marijana Mijailović Foto: Policija Austrija

- Istraga je u toku i u ovom trenutku možemo podsetiti da je za Marijanom Mijailović izdata međunarodna poternica zbog teške prevare. Za informacije o njenom kretanju raspisana je nagrada od 5.000 evra - naveli su iz austrijskog ministarstva za Kurir.

Kako dodaju, osumnjičena je austrijska državljanka srpskog porekla, a slučajevi za koje se tereti povezani su sa više evropskih zemalja.

- Tražena žena, koja je koristila "radno" ime Amela, osumnjičena je da je proneverila nekoliko miliona evra predstavljajući se kao šamanka i nudeći svojim žrtvama, uglavnom ženama, navodne rituale čišćenja kako bi ih zaštitila od kletvi, bolesti i smrti, za velike sume novca. Da bi legitimisala svoje postupke, zahtevala je gotovinu, zlato i dragocenosti. Mesta gde su ove prevare počinjene identifikovane su u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj - rekli su nam iz austrijske policije.

Poternica Foto: Printskrin

Podsetimo, za njom je raspisana međunarodna poternica, a austrijske vlasti nude nagradu od 5.000 evra za informaciju koja bi mogla da dovede do njenog hapšenja, međutim, velikog pomaka u istrazi i dalje nema.

Mijailović, koja je navodno koristila "radno" ime Amela, sumnjiči se da je od svojih žrtava, uglavnom žena, uzela milione evra tako što ih je uveravala da su pod uticajem kletvi, bolesti ili drugih nesreća. Kao "rešenje" nudila im je navodne rituale čišćenja i zaštite, za koje je tražila ogromne iznose novca, ali i zlato i dragocenosti.

Policija moli građane za pomoć Uprkos obimnoj istrazi i međunarodnoj potrazi, Mijailović je i dalje na slobodi i njeno trenutno mesto boravka nije poznato. Austrijske vlasti zato pozivaju sve koji imaju informacije o njenom kretanju ili boravištu da ih proslede policiji. Za informaciju koja bi mogla da dovede do njenog hapšenja ponuđena je nagrada od 5.000 evra. Potraga za Marijanom Mijailović tako traje već više od godinu i po dana, a istražitelji pokušavaju da utvrde gde se osumnjičena nalazi i da je privedu pravdi zbog prevare koja je, prema dosadašnjim nalazima, ostavila iza sebe desetine žrtava i milionsku štetu.

19 žrtava i 1,77 miliona evra

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, najmanje 19 osoba navodno je prevareno, a ukupna šteta procenjuje se na oko 1,77 miliona evra.

1/5 Vidi galeriju Fotografije nakita koji je nađen u tajnoj sobi Foto: screenshot sn.at

Istražitelji sumnjaju da je Mijailović svoje žrtve najpre dovodila u stanje straha, uveravajući ih da su u životnoj opasnosti ili da im prete kletve i teške bolesti. Potom bi im nudila "rituale pročišćenja", predstavljajući ih kao jedini način da spreče navodne nesreće.

- Sve je bilo dobro osmišljeno. Ljudi su verovali da im je život ugrožen, a ona je to koristila za finansijsku korist - navodi izvor.

Od žrtava je, prema sumnjama istražitelja, tražila velike količine novca, ali i zlato, nakit i druge vredne predmete.

Menjala imena i identitete

Prema dostupnim podacima, Marijana Mijailović rođena je 21. decembra 1980. godine u Beču. Austrijska je državljanka, a tokom života i bekstva navodno je koristila više imena i pseudonima, među kojima su prezime Kulović, i pseudonimi Fatima, Silvana i Amela.

Marijana Mijailović Foto: Printscreen/polizei.gv.at

Istražitelji upozoravaju da je upravo menjanje identiteta jedan od načina na koji je pokušavala da izbegne hapšenje. Njeno ime našlo se i na međunarodnim listama najtraženijih osoba, a potraga za njom i dalje traje.

- Austrijska policija upozorila je javnost da je Marijana izuzetno vešta u prikrivanju identiteta. Prema operativnim podacima, ona je drastično promenila lični opis, promenila je boju i dužinu kose, stil oblačenja i verovatno koristi lažna dokumenta kako bi se kretala kroz šengensku zonu ili se sklonila na teritoriju Balkana - podseća izvor.

U sefu milioni, zlato, satovi...

Slučaj je dodatno privukao pažnju javnosti nakon velike policijske akcije i pretresa objekata koje je Mijailović koristila.

1/6 Vidi galeriju Luksuzna vila šamanskog klana Foto: Policija Austrija

U jednom sefu, prema ranijim navodima istražitelja, pronađene su ogromne količine novca, zlata, nakita i skupocenih satova. Prilikom pretresa kuće u okolini Beča pronađeno je, između ostalog, više miliona evra u gotovini, švajcarski franci i američki dolari. Posebnu pažnju privukao je pronalazak oko 25 kilograma zlatnih poluga, kao i velike količine nakita, novčića i druge vredne imovine.

- Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra), 5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka - podseća izvor Kurira i dodaje:

- U međuvremenu, istražitelji su otkrili 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži, uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.

Novčići u zazidanom bazenu Foto: Heute