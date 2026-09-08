Slušaj vest

Dve žene koje su pre deset dana ranjene u masakru u Velikom Gradištu, konačno su boljeg zdravstvenog stanja. Porodica i prijatelji posebno su bili zabrinuti za stanje A. Č., međutim, iako je teško ranjena u glavu, dobra vest je da su kritični dani iza nje.

- Lekari daju sve od sebe da sestra preživi. Čitav temporalni deo glave joj je uništen. Jedan metak su uspeli da izvade odmah. Ali biće jako težak oporavak, iako je dobra vest to što je još uvek živa s obzirom na to da je prošlo 10 dana i da je taj kritični period, nadamo se, prošao - kaže izvor Kurira i dodaje da se svi mole za njen oporavak, ali strahuju da će posledice biti strašne.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Međutim, borbu za život vodila je i S. Č. (70), koja je takođe ranjena u glavu, a prema informacijama koje imamo, ona je nešto bolje.

- Za S. Č. sam čula da je stabilnije. Ona je, koliko znam, van neposredne životne opasnosti. Ali svi se molimo za obe žene. Posle svega što su preživele, samo želimo da ostanu žive.

Podsetimo, granični policajac B. K. (39) u subotu, 29. avgusta, oko 13.30 sati, iz vatrenog oružja pucao je na svoju sestru A. Č. (46), koju je teško ranio. Potom je otišao do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom, inače vatrogascem S. Č. (48) i ćerkom J. Č. (19), gde je, kako se sumnja, ubio njih dvoje. Teško je ranjena i S. Č. (70), majka ubijenog vatrogasca i svekrva A. Č. Nakon toga B. K. je izvršio samoubistvo.

Foto: Društvene Mreže

Bliska komšinica navodi da je u pozadini tragedije, prema onome što je čula od porodice i meštana, godinama postojao spor oko imovine i porodične kuće.

- Koliko znam, problem je dugo postojao zbog kuće i nasledstva. B. K. je pokušavao da reši pitanje imovine na način koji je njemu odgovarao. Njegova sestra je, koliko sam čula, želela da sačuva tu imovinu za njegovu decu i zato nije htela da odustane od onoga što joj je pripalo - kaže ona.

Prema pričama meštana, porodična kuća bila je predmet nesuglasica još nakon smrti čoveka koji je bio drugi suprug njihove babe i koji, kako navode, nije bio njihov biološki deda.

- Ta kuća je bila veliki problem. Čovek koji je bio drugi muž njihove babe bio je vlasnik te kuće. Posle njegove smrti krenule su komplikacije oko nasledstva. Onda je preminuo i otac B. K. i A. Č. i, koliko znam, tada su se odnosi između brata i sestre još više pogoršali - priča komšinica. Ona tvrdi i da je B. K. ranije pokušavao da proda kuću.

- Znam da je kuća bila oglašavana za prodaju. Pričalo se da ju je B. K. nudio za oko 50.000 evra. Ljudi iz kraja su znali za to, ali se oko te kuće uvek pričalo da postoji problem sa vlasništvom i nasledstvom.

Foto: Društvene Mreže

Prema ranijem oglasu, radilo se o velikoj kući od oko 230 kvadrata, na placu površine oko 5,5 ari. Međutim, upravo je pitanje vlasništva, prema rečima meštana, godinama bilo predmet spora. Prema informacijama do kojih je Kurir ranije došao, sumnja se da je B. K. kobnog dana pozvao sestru u roditeljsku kuću, gde je navodno pokušao da je natera da potpiše dokumentaciju u vezi sa nasledstvom. Nakon što je ona to odbila, usledila je pucnjava.

- Čula sam da ju je pozvao u kuću i da je tamo trebalo da razgovaraju o nasledstvu. Ona nije htela da pristane na ono što je on tražio. Posle toga je zapucao. Ne znam kako je neko mogao da podigne ruku na rođenu sestru, a onda da ode dalje i ubije njenog muža i dete - kaže komšinica.

B. K. je potom, kako se sumnja, otišao do druge kuće, udaljene oko 300 metara, gde su živeli A. Č., njen suprug S. Č. i njihova ćerka J. Č.