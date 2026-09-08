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Darko Šarić, koji je osuđen na 14 godina zatvora zbog međunarodnog šverca 5,7 tona kokaina, podneo je zahtev za uslovni otpust iz zatvora!

Kako saznajemo, sednica na kojoj će se odlučivati o tome zakazana je za 18. septembar.

Darko Šarić Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, Šariću se sudi i zbog sumnje da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se na teret stavljaju ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2000. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na osrtvu Krf. U vreme kada su se ubistva dogodila, podsetimo, Šarić je bio u pritvoru u zgradi Specijalnog suda zbog suđenja za šverc kokaina.

- Podnet je predlog za uslovni otpust - otkrio je danas u sudnici Specijalnog suda tužilac Saša Ivanić pošto je Šarićev branilac, advokat Dalibor Katančević, kao dokaz da Darko Šarić nije koristio mobilni telefon sa Skaj aplikacijom dostavio izveštaj da tokom boravka u pritvoru nikada nije bio dispciplinski kažnjavan.

- U periodu od 18. marta 2014. do 24. decembra 2021. dok je bio na meri pritvora u ovoj istoj zgradi, Darko Šarić nikada nije bio disciplinski kažnjen. Svakako da je pritvorenik koji je koristo telefon, uređaj sa aplikacijom, ili uređaj sa mogućnošću korišćenja interneta, bio bi dispciplinski kažnjen. Predajem vam sada taj dokument i molim da ga koristite kao dokaz da Darko Šarić nije, nitije mogao da koristi uređaj za komunikaciju, koji je nedozvoljen u pritvoru. Ja vam sada dostavljam nesporan dokaz nadležnog državnog organa, a vi procenite da li je merodavniji ovaj zvanični dokument, ili eksel tabela za koju ne znamo ni ko je ni kako napravio - rekao je danas u sudnici advokat Dalibor Katančević.

1/10 Vidi galeriju Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Nenad Kostić

Kako saznajemo, branioci Darka Šarića podneli su zahtev za uslovni otpust, pošto je on odslužio dve trećine kazne na koju je osuđen za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Podsetimo, on je u pritvoru bio od 18. marta 2014. kada se posle nekoliko godina skrivanja dobrovoljno predao. U kućni pritvor prbačen je 24. decembra 2021, ali je zbog istrage koja je pokrenuta zbog ubistva "škaljaraca" u Grčkoj ponovo u svojoj kući uhapšen u aprilu 2022. godine.

- Sudsko veće 14. aprila prošle godine mu je ukinulo pritvor i donelo odluku da on bude prebačen na izdržavanje kazne u zatvor u Sremskoj Mitrovici, iz kog ga na svako suđenje prebacuje zatvorska straža - objasnio je izvor Kurira i dodao da će, ukoliko sud prihvati da ga pusti na uslovni otpust pošto je odslužio više od 12 godina zatvora, Darko Šarić da se brani sa slobode.

Šarić se zbunio

Inače, Darko Šarić danas se na kratko javio za reč u sudnicu, tražeći da iznese primedbe na dokaze sa Skaj aplikacije, za koje tužilaštvo tvrdi da su poruke koje su okrivljeni razmenjivali uoči i posle ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini.

Na početku izlaganja, Šarić je rekao da prigovara tome što je sudsko veće fotografije maloletne dece koja nisu obuhvaćena potupkom javno prikazalo u sudnici.

- I dalje dozvoljavate da maloletnu decu prikazujete ovde i da javnost gleda maloletnike koji nemaju nikakve veze sa delom. Fancuski zakon kaže da sve što je privatno, treba uništiti. Po našem zakonu, kako su mi advokati objasnili, trebali ste da isključite javnost - rekao je Šarić za sudskom govornicom, ali pošto ga je sudija prekinula, navodeći da je sve to već rečeno, i da nije reč o njegovoj deci, pa da nema razloga da govori o tome on je dodao:

- Ja sam optužen da sam ovde organizator i svaki čovek koji je optužen sa mnom me se tiče.

Sudija: Konkretno, ako imate primedbe za konkretne pinove i poruke koje su izvođene, recite.

- Vi ste rekli da se odnose konkretno na mene, znači vi ste već zaključili. Zbunii ste me, ne znam više šta su primedbe. Moja primedba je da ste ovde izveli decu koja su maloletna - rekao je Šarić posle čega je vraćen na optuženičku klupu.