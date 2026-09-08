Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Srećko P. (27) i Nemanja B. (35) zbog postojanja osnova sumnje da su 6. septembra 2026. godine neovlašćeno radi prodaje držali i posredovali u prodaji skoro 2 kilograma opojne droge amfetamin, dok se za još jednim osumnjičenim traga.

- Srećko P. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, dok se Nemanja B. branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Naredbom o sprovođenju istrage svoj trojici osumnjičenih se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu, a Srećku P. i osumnjičenom za kojim se traga i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Za osumnjičenog za kojim se traga pritvor je predloženi zbog opasnosti od bekstva, uz predlog za donošenje naredbe za raspisivanje poternice - piše u saopštenju VJT.

Postoje osnovi sumnje da su Srećko P. i osumnjičeni za kojim se traga, kako se dodaje, nedaleko od njihove porodične kuće na teritoriji GO Barajevo, predali 1.996,39 grama opojne droge amfetamin Nemanji B., a koju drogu su neovlašćeno držali radi prodaje.

- Nemanja B. je preuzeo opojnu drogu radi dalje distribucije, a koju drogu je potom neovlašćeno držao ispod mesta vozača u vozilu marke "reno klio" kojim je upravljao, kada su ga zaustavili policijski službenici na auto-putu u Dobanovcima, GO Surčin i lišili slobode. U kući u kojoj žive Srećko P. i osumnjičeni za kojim se traga pronađena je i supstanca namenjena za proizvodnju opojnih droga - sumporna kiselina, ukupne zapremine 1.875.00 ml, kao i gas maska, te rokovnik sa receptom za kuvanje opojne droge amfetamin - saopštilo je tužilaštvo.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Srećko P. se u tenutku hapšenja nalazio na slobodnom vikendu iz zatvora, u kom izdržava kaznu za drugo krivično delo.