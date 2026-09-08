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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Milutin L. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. septembra 2026. godine u večernjim časovima na teritoriji Vračara pokušao da liši života M.K., saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saošteno je iz VJT u Beohradu:

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je Milutin L. 6. septembra u večernjim časovima na trotoaru u Ulici Grčića Milenka započeo izvršenje krivičnog dela ubistvo, ali ga nije dovršio. Nakon verbalnog konflikta koji su imali nedaleko od mesta izvršenja krivičnog dela, osumnjičeni je pošao za oštećenim, pa mu je prišao sa leđa, obgrlio ga rukama oko vrata i prislonio mu nož na vrat, istovremeno naređujući oštećenom da spusti ruke dok je pokušavao da se odbrani - navodi se u saopštenju tužilaštva, u kom se još i dodaje:

- Ubrzo zatim, Milutin L. je pokušao da liši života oštećenog M.K. povlačenjem oštrice noža, kada je M.K. uspeo da se otrgne i da pobegne niz Ulicu Grčića Milenka u jedan objekat brze hrane u kojem su radnici zaključali vrata.

Kako dodaju, osumnjičeni je potrčao za njim i razbijajući stakla na vratima pokušavao da uđe u objekat, sve vreme upućujući pretnje ošetećenom da će ga ubiti i terajući ga da mu se izvini. Potom je odustao od namere i udaljio se.

Krcat dosije

Kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšeni Milutin L. je od ranije poznat istražnim organima i ima kriminalni dosije.

- On je više puta osuđivan. Između ostalog, 2010. godine je kažnjen pred sudom sa tri godine zatvora zbog krivičnog dela u vezi sa drogom i oružjem. Potom je, sedam godina kasnije, osuđen zbog jezivog krivičnog dela - kaže izvor Kurira i dodaje: