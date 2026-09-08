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U jednom ugostiteljskom objektu u Budvi danas je došlo do pokušaja ubistva.

Budvanin Ognjen Kažanegra, koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, savladao je i razoružao mladića koji je ušao u lokal, kako se sumnja, sa namerom da ga likvidira.

- Kažanegra je primetio sumnjivog mladića, kada je ušao u lokal, i odmah krenuo ka njemu. Skočio je na mladića koga je oborio na pod i onemogućio da iz džepa izvadi pištolj, za koga se utvrdilo da je bio repetiran. Navodno je mladić u telefonu imao sliku Ognjena i njegovog rođenog brata Mladena, te da je trebalo da im prenese "pozdrav sa Vračara" - ispričali su očevici za crnogorske Vijesti.

Kažanegra je u kafiću sedeo sa nekoliko prijatelja.

Ubrzo je u lokal stigla budvanska policija, a o svemu je upoznat kotorski tužilac.

Kažanegra je prošle godine, na leto, bio na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je pokušana likvidacija tog Budvanina.

(Vijesti)

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