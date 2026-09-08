SPREČENA LIKVIDACIJA U BUDVI: Prijatelju Ljubiše Kana spremili "pozdrav sa Vračara", on skočio na mladića sa pištoljem u džepu!
- U jednom lokalu u Budvi danas je sprečen pokušaj ubistva, kada je Ognjen Kažanegra savladao i razoružao mladića sa repetiranim pištoljem.
U jednom ugostiteljskom objektu u Budvi danas je došlo do pokušaja ubistva.
Budvanin Ognjen Kažanegra, koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, savladao je i razoružao mladića koji je ušao u lokal, kako se sumnja, sa namerom da ga likvidira.
- Kažanegra je primetio sumnjivog mladića, kada je ušao u lokal, i odmah krenuo ka njemu. Skočio je na mladića koga je oborio na pod i onemogućio da iz džepa izvadi pištolj, za koga se utvrdilo da je bio repetiran. Navodno je mladić u telefonu imao sliku Ognjena i njegovog rođenog brata Mladena, te da je trebalo da im prenese "pozdrav sa Vračara" - ispričali su očevici za crnogorske Vijesti.
Kažanegra je u kafiću sedeo sa nekoliko prijatelja.
Ubrzo je u lokal stigla budvanska policija, a o svemu je upoznat kotorski tužilac.
Kažanegra je prošle godine, na leto, bio na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je pokušana likvidacija tog Budvanina.
(Vijesti)