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Budvanska policija preuzela je danas strano lice koje je naoružano ušlo u ugostiteljski objekat u tom gradu, i za koje se sumnja da je planiralo da izvrši teško krivično delo, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Kako navode, službenici Odeljenja bezbednosti Budva su danas, po pozivu građana, u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi preuzeli stranog državljanina.

- Ovo lice su prethodno savladali i zadržali građani u objektu, za koje se sumnja da su bili meta napada, nakon čega je o događaju obaveštena policija. Policijski službenici su kod ovog lica pronašli vatreno oružje – pištolj, nakon čega je doveden u službene prostorije policije. U toku je prikupljanje obaveštenja i preduzimanje drugih mera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru - navode.

Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

Dodaju da Uprava policije raspolaže identitetom ovog lica – stranog državljanina, a da su u toku dalje aktivnosti o čijem će ishodu javnost biti blagovremeno obaveštena.

Kako smo prethodno pisali, sumnja se da je meta napada bio Ognjen Kažanegra, prijatelj Marka Ljubiše Kana. Prema pisanju Vijesti, Ognjen je na ulazu u lokal primetio sumnjivog mladića i savladao ga, a sumnja se da je upravo on bio meta napada.

- Navodno je mladić u telefonu imao sliku Ognjena i njegovog rođenog brata Mladena, te da je trebalo da im prenese "pozdrav sa Vračara" - ispričali su očevici za crnogorske Vijesti.