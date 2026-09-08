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Stojanka Đokić u Višem sudu u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Baka Stojanka je pokrenula parnični postupak za naknadu materijalne i nematerijalne štete, a nakon najvećeg tragičnog gubitka koju čovek može da doživi. Za današnje ročište se očekivalo da iz zatvora Zebela dovedu i Gorana Džonića, ali kako je saopšteno, on nije dovezen zbog tehničkih razloga.

Na sudu je svedočila Stojanka Đokić koja je rekla "da je izgubila sve u životu".

Porodica Đokić Foto: Privatna Arhiva, Kurir/D.Ilić

- Tražim odštetu i ne mogu da prežalim što mi je ubio najmilije, a pre svega moju unuku Lidiju i to samo zbog para. Lidiju su moj sin i snaja teško dobili i ona mi je bila sve na svetu - počela je Stojanka svoje svedočenje u Višem sudu u Nišu.

Na pitanje sutkinje Tatjane Ristić za visinu odštete za sahrane, pomene i druge troškove, baka Stojanka je rekla da su tada potrošili više od 15.000 evra, da su se zaduživali i da još duguju.

- Njihova deca rastu, kupuju kola, voze se... Sad su prodali kuću u Moravcu i kupili stan u Nišu, a moja deca su u grobu. To je velika nepravda! Kada su mi uzeli sve, mnogo smo trošili, za mnoge stvari koje je za tri sahrane trebalo da se nabave, nismo ni račune uzimali. Bili smo van sebe. Podigli smo spomenik i tu je sve trebalo platiti. Njihova porodica ima pet kuća, sedam plata, otac i majka Džonićevi su 40 godina radili u Nemačkoj. Imaju para, a ovaj odlučio da zbog prokletih para meni oduzme sve - ispričala je neutešna žena koja i pet godina od zločina nosi crninu.

1/5 Vidi galeriju Baka Stojanka kojoj je Goran Džonić ubio porodicu Foto: Kurir/M.S.

Ona kaže da bez lekova ne može ni da zaspi i da često plače.

- Čuvali smo Lidiju 25 godina. To je bilo divno dete. Kada bi naišla na napušteno mače ili kuče, ona je donosila meni da ga nahranim i čuvam. samo gledam slike i sve nekako očekujem da će naići na kapiju. Vraćam neke slike i bez lekova ne mogu ni da zaspim. Sve mislim da ću ih opet videti. Često idem na groblje - ispričala je baka Stojanka na sudu.

Na pitanje sudije da li ima nešto da doda, baka Stojanka je rekla:

- Jednom sam pričala s Džonićevom suprugom i ona mi kaže: "Ćuti bar su sada zajedno". Ostala sam zapanjena.

Posle četiri odlaganja suđenja, u niški sud je stigla ekspertiza, a koja je pokazala da je pravosnažno osuđeni ubica Goran Džonić duševno zdrav i sposoban da iznese svoj iskaz na ovom glavnom pretresu.

Goran Džonić Foto: M.S.

Džonić je ranije isticao da nije sposoban da prisustvuje ovom suđenju zbog stresa i preterane uznemirenosti, a tvrdio je i da je neuračunljiv.

On je, podsetimo, iz automobila Gorana Đokića oteo oko 43.000 evra, a na tu cifru naknada štete bi iznosila još 7,5 miliona dinara koliko je ranije rečeno da se potražuje.