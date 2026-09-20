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Tog kobnog oktobra, u porodičnom stanu pronađena su tela četiri osobe. Stravično je ubijen bračni par Zoran i Dragica Obradović, kao i njihov sin Željko (22) i devojka njihovog sina Maja Gostić (20).

- Prema zvaničnoj verziji događaja, ubica je ušao u zgradu i pozvonio na vrata Obradovića. Kada je Dragica otvorila, ispalio je nekoliko metaka i ubio je. U dnevnoj sobi je usmrtio Zorana, inače građevinskog preduzimača, a poslednje je pucao u Željka i Maju, nakon čega je pobegao - rekao je svojevremeno naš izvor.

Od Zorana traženo 80.000 evra

Jedan od glavnih pravaca istrage išao je ka poslu koji je vodio Zoran Obradović. Bavio se građevinarstvom, na svom placu izgradio je stambeni objekat u kojem je prodavao stanove. Policija je zbog toga proveravala mogućnost da se ubistvo bilo povezano sa novcem, poslovnim odnosima ili reketiranjem.

Zbog sumnje da su povezani sa iznudom i ubistvom, svojevremeno su bili uhapšeni Zoranov prijatelj i komšija Milija V. kao i bivši pripadnik MUP-a Milan P. u vezi sa iznudom pominjani su i Rade R. i Milomir M.

Međutim, tokom sudskog postupka nije pronađeno dovoljno dokaza da se ove osobe povežu sa četvorostrukim ubistvom. Za samo ubistvo nisu osuđeni. Milan P. osuđen je na dve godine zatvora zbog nedozvoljenog nošenja oružja. Tako je jedna od najvažnijih istražnih teorija ostala bez sudske potvrde.

Foto: Privatna Arhiva

Maja Gostić

Porodica Maje Gostić, devojke od Željka Obradovića, je u izjavama za medije navodila da ne znaju zbog čega se njihova ćerka našla na meti ubica. Porodica ubijene devojke nikada nije izgubila nadu da će policija otkriti ko je i zašto ubio Maju i Obradovićeve.

- Tražili su da vide mog supruga i tada sam čula da je Maja ubijena sa tročlanom porodicom Obradović u stanu. Oni su bili izrešetani, a mojoj ćerki ubica je pucao dva puta u glavu. Živim za dan kada ću saznati ko je ubio moju Maju - rekla je svojevremeno Tanja, majka ubijene Maje Gostić.

Majka Maje Gostić govorila je da nikada nije čula loše o porodici Obradović.

- Znala sam momka sa kojim se moja ćerka zabavljala. Nikada nisam čula da su problematična i kriminalna porodica. Da sam čula nešto loše o njima, ne bih svoje dete pustila da ide kod njih - istakla je Tanja u tadašnjoj ispovesti za Blic.

- Od kada mi je ćerka ubijena pratim svako hapšenje. Kada čujem da je uhapšena kriminalna grupa kojoj se na teret stavljaju još neka ubistva nadam se da je među njima i Majin ubica. Do sada sam imala samo razočaranja.

Komšija pronašao tela

U trenutku kada su ubijeni, Obradovići su se selili u svoj stan.

Vrata stana su bila otvorena, a njihova tela je pronašao komšija, koji je pozvao policiju i Hitnu pomoć čim je uočio šta se dogodilo. Prema tadašnjim informacijama iz istrage, napadač je došao do stana Obradovićevih i pozvonio na vrata. Dragica mu je otvorila, nakon čega je započeo zverski napad.

Komšija je posvedočio da je Dragičino telo bilo u lokvi krvi u hodniku, Željko je ležao na podu u kuhinji, dok je telo njegove devojke Maje bilo na sofi u trpezariji. Zoran Obradović, za koga su u policiji verovali da je meta napada, pronađen je izrešetan u sobi.

Na mestu zločina pronađeno je čak 56 čaura, a prema navodima medija korišćene su dve vrste vatenog oružja, među kojima i "škorpijom".