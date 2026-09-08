ŠOK HAPŠENJE! ZA DANILOM IZ KULE SE TRAGALO DVA MESECA: Prikinog ubicu odvezao na motoru, a danas krenuo pištoljem na "škaljarca" u Budvi (foto)
- Danilo Džekulić (22) iz Kule uhapšen je u Budvi zbog pokušaja ubistva, a policija ga je ranije tražila zbog sumnje da je saučesnik u ubistvu Darka Veskovića Prike u Kumodražu.
- Prema navodima istrage, Džekulić je posle ubistva Prike sačekao osumnjičenog na motociklu i odvezao ga sa lica mesta, dok je za bekstvo kroz Crnu Goru ranije uhapšeno više pomagača.
Danilo Džekulić (22) iz Kule, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića Prike u junu ove godine u Beogradu, uhapšen je danas u jednom kafiću u Budvi sa repetiranim pištoljem u džepu!
Kako su navele Vijesti, sumnja se da je Džekulić došao u kafić da izvrši ubistvo Ognjena Kažanegre, koji važi za osobu blisku škaljarskom klanu, a onda su usledile filmske scene.
U momentu upada egzekutora, Kažanegra je sedeo sa nekoliko prijatelja.
- Budvanin Ognjen Kažanegra savladao je i razoružao mladića koji je ušao u lokal, kako se sumnja, s namerom da ga likvidira. Kažanegra je, naime, primetio da je sumnjiv momak ušao u lokal i odmah krenuo ka njemu. Tada je skočio na "sumnjivca" koga je oborio na pod i onemogućio ga da iz džepa izvadi pištolj, za koji je po dolasku policije utvrđeno da je bio repetiran - ispričali su izvori crnogorskih Vijesti i dodali da je mladić u svom telefonu imao fotografije Ognjena Kažanegre, ali i njegovog rođenog brata Mladena.
- Navodno, ubica je trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara" - navode Vijesti.
Inače, "pozdrav sa Vračara" istražitelji dovode u vezu sa vračarskim kriminalnim klanom, koji blisko sarađuje sa kavačkim klanom odbeglog Radoja Zvicera.
Ognjen Kažanegra izbegao je metak i prošlog leta u luksuznom hotelu u Pržnu kod Budve.
- On je tada bio na hotelskom bazenu, na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je mladić prišao Kanu i ispalio mu hitac u glavu, a zatim pobegao. Kan je prošao sa lakšim povredama, pošto ga je metak samo okrznuo - podseća izvor i dodaje da je Kan označen kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana.
- Zbog sumnje da je pucao u Kana u julu ove godine uhapšen je državljanin Severne Makedonije, Andrej Tanaskovski (19). Njemu su lisice stavljene u Nikšiću - podseća izvor.
Na lice mesta ubrzo je stigla policija, a sumnjivi mladić sa pištoljem je uhapšen i odveden u službene prostorije. Nakon sprovedenih provera, utvrđeno je da se radi o osobi sa poternice.
- Danilo Džekulić je, kako se sumnja, 22. juna učestvovao u ubistvu Darka Veskovića u kafiću u Kumodražu u Beogradu i policija je zbog toga tragala za njim, ali i za osumnjičenim Nikolasom Kovačem, takođe iz Kule.
Sumnjalo se da su oni posle likvidacije u Kumodražu pobegli u Crnu Goru, a crnogorska policija je tada objavila i fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njegovo pronalaženje - podseća izvor i dodaje da je odbegli Nikolas Kovač osumnjičen da je počinio ubistvo Veskovića, a Danilo Džekulić se tereti za saučesništvo.
Kako se sumnja, on je sačekao egzekutora ispred kafića i po "obavljenom poslu" ga je odvezao motorom.
Izvor podseća i da je crnogorska policija nekoliko dana nakon likvidacije Veskovića uhapsila trojicu Rožajaca i jednog Rusa, zbog sumnje da su Kovaču i Džekuliću omogućili ilegalni ulazak u Crnu Goru nakon egzekucije u Kumodražu, kao i logističku podršku za skrivanje u toj državi.
Podsetimo, Darko Vesković Prika ubijen je 22. juna u 15.40 sati kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištolj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića.
Vesković je imao dosije, a u trenutku ubistva bio je u kućnom pritvoru s nanogicom jer mu se sudilo zbog ubistva Blaža Đurovića 2018. godine u Beogradu.
- U vreme likvidacije bio je u dozvoljenoj šetnji - podseća izvor Kurira i dodaje da je jedan pravac istrage ubistva Veskovića vodio ka vračarskom klanu.