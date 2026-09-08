Slušaj vest

Danilo Džekulić (22) iz Kule, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića Prike u junu ove godine u Beogradu, uhapšen je danas u jednom kafiću u Budvi sa repetiranim pištoljem u džepu!

Kako su navele Vijesti, sumnja se da je Džekulić došao u kafić da izvrši ubistvo Ognjena Kažanegre, koji važi za osobu blisku škaljarskom klanu, a onda su usledile filmske scene.

U momentu upada egzekutora, Kažanegra je sedeo sa nekoliko prijatelja.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže, Kurir

- Budvanin Ognjen Kažanegra savladao je i razoružao mladića koji je ušao u lokal, kako se sumnja, s namerom da ga likvidira. Kažanegra je, naime, primetio da je sumnjiv momak ušao u lokal i odmah krenuo ka njemu. Tada je skočio na "sumnjivca" koga je oborio na pod i onemogućio ga da iz džepa izvadi pištolj, za koji je po dolasku policije utvrđeno da je bio repetiran - ispričali su izvori crnogorskih Vijesti i dodali da je mladić u svom telefonu imao fotografije Ognjena Kažanegre, ali i njegovog rođenog brata Mladena.

- Navodno, ubica je trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara" - navode Vijesti.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Inače, "pozdrav sa Vračara" istražitelji dovode u vezu sa vračarskim kriminalnim klanom, koji blisko sarađuje sa kavačkim klanom odbeglog Radoja Zvicera.

Bio pored Kana na ležaljci Ognjen Kažanegra izbegao je metak i prošlog leta u luksuznom hotelu u Pržnu kod Budve. - On je tada bio na hotelskom bazenu, na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je mladić prišao Kanu i ispalio mu hitac u glavu, a zatim pobegao. Kan je prošao sa lakšim povredama, pošto ga je metak samo okrznuo - podseća izvor i dodaje da je Kan označen kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. - Zbog sumnje da je pucao u Kana u julu ove godine uhapšen je državljanin Severne Makedonije, Andrej Tanaskovski (19). Njemu su lisice stavljene u Nikšiću - podseća izvor.

Na lice mesta ubrzo je stigla policija, a sumnjivi mladić sa pištoljem je uhapšen i odveden u službene prostorije. Nakon sprovedenih provera, utvrđeno je da se radi o osobi sa poternice.

- Danilo Džekulić je, kako se sumnja, 22. juna učestvovao u ubistvu Darka Veskovića u kafiću u Kumodražu u Beogradu i policija je zbog toga tragala za njim, ali i za osumnjičenim Nikolasom Kovačem, takođe iz Kule.

Crnogorska policija uhapsila Džekulića u Budvi Foto: EPA Boris Pejović

Sumnjalo se da su oni posle likvidacije u Kumodražu pobegli u Crnu Goru, a crnogorska policija je tada objavila i fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njegovo pronalaženje - podseća izvor i dodaje da je odbegli Nikolas Kovač osumnjičen da je počinio ubistvo Veskovića, a Danilo Džekulić se tereti za saučesništvo.

Kako se sumnja, on je sačekao egzekutora ispred kafića i po "obavljenom poslu" ga je odvezao motorom.

Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

Izvor podseća i da je crnogorska policija nekoliko dana nakon likvidacije Veskovića uhapsila trojicu Rožajaca i jednog Rusa, zbog sumnje da su Kovaču i Džekuliću omogućili ilegalni ulazak u Crnu Goru nakon egzekucije u Kumodražu, kao i logističku podršku za skrivanje u toj državi.

Podsetimo, Darko Vesković Prika ubijen je 22. juna u 15.40 sati kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištolj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića.

Vesković je imao dosije, a u trenutku ubistva bio je u kućnom pritvoru s nanogicom jer mu se sudilo zbog ubistva Blaža Đurovića 2018. godine u Beogradu.