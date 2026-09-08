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Maša M. udovica vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, oglasila se na godišnjicu ubistva nevenčanog supruga.

U trenutku kada je Vukotić 8. septembra 2022. ubijen u Istanbulu, podsetimo, tada trudna Maša M. bila je na zadnjem sedištu automobila sa njihovom dvogodišnjom ćerkicom.

- Postoje žvoti koji se ne mere godinama koje su prošle, već tragom koji su ostavili u dušama onih koje su voleli. Četiri godine tišine, samo su utvrdile istinu da si bio i ostao naša najčvršća stena, naš spokoj u nemirnim vremenima i naša mera za čestitost. Ne tražimo te u tuzi, već u ponosu što smo tvoji. Naša deca nose tvoj neizbrisiv trag - tvoju hrabrost, blagost i tvoj nepokolebljiv stav da se pred težinom puta glava nikada ne poginje. Sve što si ostavio u nama naša je navjeća snaga. I dok godine tiho govore umesto nas, tvoja ljubav ostaje naš štit po kojim trajemo. S ljubavlju koja ne prolazi - piše u čitulji koja je objavljena na četvrtu godišnjicu ubistva, a koju su potpisali supruga Maša, njihova ćerka i sin koji nosi očevo ime, a koji je rođen posle njegovog ubistva.

Čitulja supruge Maše M. Foto: Printscreen

U crnogorskim medijima objavljena je i čitulja koju je potpisala porodica Vukotić:

- Niti bol breme izleči, niti vedri lik i dobrotu ljudsku iko ikada izbrisa. Zauvek sa nama u srcu i duši.

Za ubistvo Vukotića, podsetimo, tursko tužilaštvo nedavno je optužilo vođu kavačkog klana Radoja Zvicera. Navodno, tokom istrage je otkriveno da je Zvicer naručio i ponudio milion i po evra za ubistvo Jovana Vukotića zbog toga što je bio uveren da je upravo vođa škaljarskog klana angažovao egzekutore koji su njega pokušali da likvidiraju u maju 2020. u Kijevu u Ukrajini. Zvicer je tada, podsetimo, preživeo napad jer ga je sigurno smrti spasila supruga Tamara Zvicer koja je otela pištolj koji je kod sebe imao njen teško ranjeni muž i pojurila napadače.

Prema pisanju medija, čim se oporavio, Zvicer je od najbližih saradnika tražio da lociraju i likvidiraju Jovana Vukotića.

Radoje i Tamara Zvicer Foto: Libertas, Printscreen/Instagram

Vukotić je 2021. pod lažnim imenom Predrag Popović utočište pronašao u Istanbulu. Prema pisanju turskih medija, podvrgao se i plastičnim operacijama kako bi ubicama koje su ga tražile uspeo da zavara traga. Međutim, pronašli su ga i navodno nekoliko meseci pratili, a potom ga presreli kobnog dana kada se sa trudnom suprugom i tada dvogodišnjom ćerkom vraćao iz tržnog centra.

Ubice su prišle automobilu na motoru i ispalile hice. Vukotić je ubijen, a njegova supruga, dete kao i vozač, prošli su bez povreda.

Maša M. u turskoj policiji saslušana je kao svedok. Ona je tada navodno ispričala da je Emre Karagač, koji je bio za volanom automobila kada su im napadači prišli bio čovek koji ih je vozio gde god da su krenuli. Karagač je inače, u prvom sudskom postupku koji je vođen u Turskoj zbog ubistva Vukotića bio oslobođen optužbi, ali se njegovo ime našlo i na novoj optužnici kojom je obuhvaćen Zvicer.

Inače, tokom suđenja Karagač kog tužilaštvo tereti da je pomogao ubicama tako što je u automobil stavio uređaj za praćenje, branio se da mu je Jovan Vukotić bio kao brat i da nikada ne bi učinio tako nešto.