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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su tri razbojništva, od kojih je jedno u pokušaju, i uhapsili S. V. (23) iz Temerina zbog sumnje da je učestvovao u njihovom izvršenju, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

- Kako se sumnja, S. V. je krivična dela razbojništvo počinio zajedno sa Đ. D. (31) iz Valjeva, koji je uhapšen pre dva dana, kao i sa A. K. (22) iz okoline Novog Sada i D. Đ. (23) iz okoline Žablja, koji su ranije uhapšeni. Sumnja se da su oni 11. juna u Dunavskom parku fizički napali 22-godišnjeg mladića, a potom mu, uz pretnje, oduzeli novac i ručni sat - piše u sapštenju PU Novi Sad.

Istog dana, S. V. i A. K. su, prema sumnjama policije, na sličan način napali još jednog muškarca, starog 29 godina. Tom prilikom su mu, kako se sumnja, oduzeli novac i lična dokumenta.

Njih dvojica se sumnjiče i da su 28. juna pokušali da opljačkaju 45-godišnjeg muškarca, međutim, u tom slučaju razbojništvo je ostalo u pokušaju.

S. V. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Đ. D, A. K. i D. Đ. se već nalaze u pritvoru.