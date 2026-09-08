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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima PU Kragujevac i Poreskom policijom - Odeljenjem za operativne akcije, Odsekom Kragujevac, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i falsifikovanje službene isprave.

Sumnja se da je A. C. (36) iz Batočine, kao faktički odgovorno lice privrednog društva "Tradition food tt 2024" d.o.o. Batočina, u nameri da neosnovano ostvari pravo na poreski kredit po osnovu PDV-a, uz pomoć S. N. (32), A. T. (23), N. T. (22), A. M. (21), N. N. (23), D. M. (35) i M. S. (23), u prethodnih 12 meseci oštetio budžet Republike Srbije za 5.148.340 dinara.

Kako se sumnja, navedena lica su formalno osnivala i registrovala privredna društva na svoje ime, stavljala na raspolaganje njihove poslovne podatke i račune i na taj način omogućila A. C. da faktički upravlja poslovanjem tih privrednih društava.

A. C. je, kako se sumnja, koristio neistinite, odnosno fiktivne fakture i drugu poslovnu dokumentaciju kako bi neosnovano ostvario pravo na poreski kredit po osnovu PDV-a.

Takođe, sumnja se da su oni prilikom dokumentovanja navedenih poslovnih odnosa sačinjavali i upotrebljavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitim podacima, koja je korišćena kao istinita, čime su ostvarena obeležja krivičnog dela falsifikovanje službene isprave.