OŠTETILI BUDŽET SRBIJE ZA VIŠE OD 5 MILIONA! Uhapšeno osam osoba - otvarali firme i omogućivali vođi bande da pravi OVAKVE malverzacije
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u saradnji sa policijskim službenicima PU Kragujevac i Poreskom policijom - Odeljenjem za operativne akcije, Odsekom Kragujevac, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i falsifikovanje službene isprave.
Sumnja se da je A. C. (36) iz Batočine, kao faktički odgovorno lice privrednog društva "Tradition food tt 2024" d.o.o. Batočina, u nameri da neosnovano ostvari pravo na poreski kredit po osnovu PDV-a, uz pomoć S. N. (32), A. T. (23), N. T. (22), A. M. (21), N. N. (23), D. M. (35) i M. S. (23), u prethodnih 12 meseci oštetio budžet Republike Srbije za 5.148.340 dinara.
Kako se sumnja, navedena lica su formalno osnivala i registrovala privredna društva na svoje ime, stavljala na raspolaganje njihove poslovne podatke i račune i na taj način omogućila A. C. da faktički upravlja poslovanjem tih privrednih društava.
A. C. je, kako se sumnja, koristio neistinite, odnosno fiktivne fakture i drugu poslovnu dokumentaciju kako bi neosnovano ostvario pravo na poreski kredit po osnovu PDV-a.
Takođe, sumnja se da su oni prilikom dokumentovanja navedenih poslovnih odnosa sačinjavali i upotrebljavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitim podacima, koja je korišćena kao istinita, čime su ostvarena obeležja krivičnog dela falsifikovanje službene isprave.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.