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Troje osumnjičenih Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže i dalje se nalaze u pritvoru nakon što im je, kako Kurir saznaje, isti produžen za još 30 dana jer su, kako se sumnja, 2. avgusta ubili vlasnika piljare Radivoja Rašu Gajičića (73) na Karaburmi.

- Oni se terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu iz koristoljublja, bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda. Nakon isteka od 30 dana, pritvor im je produžen, a inače za teško ubistvo za koje se terete zaprećena je i kazna doživotnog zatvora - kaže izvor Kurira.

Radivoje Gajičić Foto: Društvene Mreže

Da je osumnjičenima pritvor produžen Kuriru su potvrdili iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, i to iz svih zakonskih razloga - zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticaja na svedoke, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog visine zaprećene kazne i načina izvršenja dela koji je doveo do uznemirenja javnosti.

Katanac na bravi

Ekipa Kurira posetila je mesto gde se zločin dogodio pre samo malo više od mesec dana. Dok se život u ovom beogradskom naselju nastavio uobičajenim tokom, mesto na kojem je Raša godinama radio i koje su komšije svakodnevno posećivale danas je potpuno prazno.

Piljara čiji je bio vlasnik zatvorena je od dana njegovog ubistva. Na vratima i dalje stoji katanac, ali i umrlica zalepljena na ulazu koja podseća na čoveka kog su stanovnici ovog kraja obožavali.

- Više od mesec dana je prošlo kako su ubili Rašu, ovde su ljudi nastavili normalno sa životom, međutim njegovoj porodici će uvek biti teško. Piljara koju je držao Raša je zatvorena, katanac stoji od tog dana, samo umrlica stoji zalepljena - kaže jedna komšinica.

1/5 Vidi galeriju Mesec dana od ubistva pekara na Karaburmi, evo šta se dešava Foto: Kurir

Raša je, prema rečima ljudi koji su ga poznavali, bio deo svakodnevice Karaburme. Njegova porodica i dalje je prisutna u ovom kraju, a nedaleko od piljare nalaze se još dve prodavnice koje pripadaju porodici Gajičić. Jednom se bavi njegova ćerka, drugom sin.

Međutim, za njegovu ćerku povratak na mesto koje je povezano sa ocem nije bio lak. Ona je upravo na potkrovlju zatekla njegovo telo nakon zločina.

- Nedaleko od njegove piljare, njegova porodica ima još dve prodavnice, jednom se bavi ćerka, drugom sin, međutim, ćerka od šoka dugo nije mogla da kroči ovde. Ona je zatekla oca mrtvog, našla ga je vezanog i valjda od tog stresa i svega što je čula u toku istrage, nije mogla dugo doći sebi - dodaje naša sagovornica.

Ime Radivoja Gajičića i dalje se pominje među komšijama. Kako kažu ljudi iz kraja, gotovo da nema prolaznika koji ne zna za slučaj, a mnogi i dalje pitaju da li se zna nešto novo o istrazi.

- Ovde se i dalje priča o Raši, svako ko prođe pita zna li se nešto novo. Rašu su svi voleli ovde, on je čovek bio u godinama i nikome ne dopire do mozga kako je neko mogao to da učini. On je imao dva braka iza sebe koliko znam, a ta što mu je to uradila mu je sigurno pomutila um. Znala je da je imao novac i sve je bilo dogovoreno da ga namame i uzmu mu sve, samo je strašno kad znaš da se nikome ne može verovati - rekla je stanovnica Karaburme.

Kobna noć

Radivoje Gajičić (73), poznat među komšijama kao Raša, ubijen je 2. avgusta na potkrovlju iznad svoje piljare na Karaburmi, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, iza zločina je stajao unapred osmišljen plan u kojem su, kako se sumnja, učestvovali Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže.

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, troje osumnjičenih unapred je dogovorilo ko će imati koju ulogu u izvršenju zločina.

Milica Đ. je, kako se sumnja, trebalo da iskoristi poznanstvo sa Radivojem. Marko S. je, prema sumnjama tužilaštva, trebalo da uđe u stan i učestvuje u napadu, dok je Martina K. ostala ispred zgrade kako bi motrila na okolinu i omogućila nesmetan beg. Kako se nezvanično saznaje, upravo je takva podela uloga bila deo plana koji je trebalo da omogući da zločin bude izveden brzo.

Prema dosadašnjim informacijama, troje osumnjičenih je 2. avgusta u večernjim satima automobilom "Fiat Punto" došlo u blizinu piljarnice i stana u kojem je Radivoje živeo. Njihov cilj, kako se sumnja, bio je novac koji je muškarac čuvao u sefu. Dok su Milica Đ. i Radivoje bili u stanu, Martina K. ostala je u automobilu ispred zgrade. Prema podacima koje je objavilo VJT u Beogradu, njen zadatak bio je da posmatra prilaz objektu i upozori saučesnike ukoliko se pojave komšije, prolaznici ili policija.

U stanu je, prema sumnjama tužilaštva, sve počelo susretom Milice Đ. i Radivoja. Ona je, prema saopštenju VJT-a, po prethodnom dogovoru sa njim ušla u stan, a zatim započela intiman odnos kako bi ga dovela u stanje u kojem neće moći da pruži otpor.

Radivoje je, kako se sumnja, skinuo odeću, nakon čega mu je Milica Đ. uz njegov pristanak vezala ruke i noge pertlama za krevet. Upravo tada, prema istrazi, trebalo je da usledi sledeći deo plana. Kada je Radivoje ostao vezan i bespomoćan, u stan je, kako se sumnja, ušao Marko S. Prema navodima tužilaštva, Marko S. i Milica Đ. potom su oborili Radivoja na pod. Na telu sedamdesettrogodišnjaka pronađene su povrede, između ostalog, na genitalijama, nogama i nadlakticama.

Najstrašniji deo zločina usledio je tokom gušenja. Kako se sumnja, osumnjičeni su Radivoju stavili tkaninu u usta, pričvrstili je pertlom i gurali dublje u usnu duplju, dok su mu glavu zabacivali unazad. Pored njegovog tela pronađen je i kaiš. Usled teških povreda i opstrukcije disajnih puteva, Radivoje je preminuo.

Uzeli novac iz sefa

Kada je Radivoje usmrćen, Marko S. i Milica Đ. su, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i pronašli sef. Iz njega su uzeli oko 11.000 evra, delom u dinarima, a delom u evrima. Nakon toga su napustili zgradu i zajedno sa Martinom K. pobegli automobilom kojim su prethodno došli.

Prema informacijama iz istrage, troje osumnjičenih potom je podelilo ukradeni novac.

Ćerka ujutru zatekla stravičan prizor Zločin je otkriven narednog jutra, 3. avgusta, kada je oko sedam sati u stan ušla Radivojeva ćerka. Zatekla je svog oca mrtvog. Radivojevo telo pronađeno je kako leži na stomaku, obnaženo, sa tkaninom u ustima, dok je pored tela bio kaiš. Na telu su bile vidljive povrede. Upravo je ćerka, koja je došla u stan u jutarnjim satima, zatekla prizor koji je prethodno veče pokušano da se prikrije. Prema rečima ljudi koji poznaju porodicu, trauma zbog onoga što je videla ostavila je duboke posledice.

Policija brzo ušla u trag osumnjičenima

Policija je u kratkom roku uhapsila troje osumnjičenih za ubistvo Radivoja Gajičića (73) na Karaburmi. Milica Đ. (40) i Martina K. (30) uhapšene su u "Folksvagenu", za koji se sumnja da je kupljen novcem ukradenim iz stana žrtve, dok je Marko S. (32) pronađen na drugoj lokaciji.

01:05 Hapšenje zbog ubistva vlasnika piljare na Karaburmi Izvor: MUP

Kako je saopštio MUP, deo novca pronađen je u automobilu, dok je deo iskorišćen za kupovinu drugog automobila. Upravo u tom vozilu su, prema ranijim informacijama, Milica Đ. i Martina K. zatečene prilikom hapšenja. Inače, i treći deo pronađen je pretresom prostorija koje je, prema sumnjama istražitelja, koristio Marko S. Novac je, kako se navodi, pronađen zakopan u zelenoj kesi. Na snimku hapšenja koji je objavio MUP vidi se trenutak kada Marko S. pokušava da pobegne, ali ga policajci ubrzo sustižu i savladavaju.

U akciji su učestvovali pripadnici MUP-a, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije i policijskih uprava u Kikindi i Subotici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.