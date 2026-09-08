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U Specijalnom sudu u Beogradu ispitani su poslednji svedoci na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama optuženim za pranje novca stečenog od kriminala.

Izvođenje dokaza protiv Belivuka, Miljkovića, njihovih supuga i ostalih optuženih je završeno pa bi u nastavku tužilac, optuženi i njihovi branioci trebalo da iznesu završne reči pred presudu.

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk posle hapšenja doveden na stadion Partizana Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

Gosti u emisiji "Puls Srbije" koji su izneli poslednja sazanja oko ovog slučaja bili su Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Zbog čega dugo traje proces?

Ćirović je istakao da su dela koja im se stavljaju na teret izuzetno teška i to jeste jedan od razloga temeljnog i dugog procesa.

- Predmet je veoma obiman, to je ključni razlog za potrebu tolikog vremena. Međutim, biće interesantno kada počne suđenje jer ćemo imati priliku da vidimo koliko su jaki prikupljeni dokazi. Ne znamo na koji način će reagovati odbrana i kako će se suprostaviti dokazima. Ovde su zaprećene izuzetno visoke zatvorske kazne, pa se ne sme žuriti i raditi preko kolena - započeo je Ćirović.

Pranje novca i opravdanje odbrane

Kurir od početka prati ovaj slučaj, pa je Nedić u studiju naše televizije izneo poslednja saznanja.

- Tužilaštvo tvrdi da dokazi idu jednosmernom ulicom i da sve upućuje na to da se ovde radi o pranju nelegalno stečenog novca. Odbrana se branila da su taj novac štedeli. Jedan biznismen kao svedok je tvrdio da im je dao 50.000 evra na svadbi jer su izuzetni radnici. Međutim, tužilaštvo tvrdi nešto sasvim drugačije. Naime, tužilac govori da je Belivuk za 11 godina zaradio 2.250 evra, a zajedno sa suprugom 14.000 evra. Svakako, ovde imamo ogromnu nesrazmernost jer su oni kupovali stanove, kuću, a novac su provlačili u keš kako bi ga ubacili u legalne tokove - rekao je Nedić, pa izneo posebno interesantan detalj:

04:26 "NAJINTERESANTNIJE TEK SLEDI" Gosti Kurir televizije o suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću Izvor: Kurir televizija

- Belivukova odbrana je tvrdila da su novac zaradili od poslova obezbeđenja, da je tužilac to opovrgnuo iznevši da nisu imali licence, niti su bili obučeni da legalno dođu do tog novca. Upućuje se na to da im se imovina oduzme i predlaže se zatvorska kazna uz novčani iznosi koji moraju da vrate - ističe Nedić.

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Kurir.rs

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