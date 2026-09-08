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Od Aleksandra V. (31) iz Užica, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Ljiga, u kojoj su se sudarila dva motocikla, putem društvenih mreža opraštaju se prijatelji, rodbina i svi koji su ga poznavali i voleli. U nesreći je poginuo i vozač drugog motocikla, Ivan T. (47), dok je Ivanova supruga, koja je bila suvozač, sa teškim povredama zbrinuta u Urgentni centar u Beogradu.

Naime, kako je Kurir pisao, Aleksandar je nastradao u sudaru dva motocikla, a vest o njegovoj smrti potresla je brojne Užičane. Dok se njegovi najbliži opraštaju od prerano ugašenog života, poruke koje se dele na društvenim mrežama svedoče o tome kakav je Aleksandar bio kao čovek.

- Kada pomisle na njega, prva misao je – osmeh - početak je poruke koja se deli.

Uz podatak da je imao svega 31 godinu, njegovi najbliži navode da iza te kratke i bolne činjenice ostaje mnogo veća priča o životu čoveka koga ne opisuju samo tugom, već pre svega ljubavlju.

- Bio je dobar brat, a još bolji stric. Onaj koga su deca obožavala, koji nije poklekao ni pred kim i koji se ničega i nikoga nije plašio. Veliki vernik, uvek spreman za druženje, neku novu akciju i ljude oko sebe - navodi se dalje u poruci.

Aleksandar V. Foto: Privatna arhiva

Potresne reči oproštaja

A među svima koji su ga poznavali, kako kažu, prva asocijacija na Aleksandra i danas je njegov osmeh.

- Pamte čoveka koji je umeo da u svemu pronađe nešto lepo i da svojom prirodnom vedrinom olakša i najteže trenutke. Mladu dušu, punu velikih snova i iskrene empatije. Osmeh u društvu, oslonac prijateljima i čoveka koji je svoje bližnje voleo celim srcem. I možda se jedan život najbolje meri upravo time. Ne samo godinama koje su u njega stale, već ljudima kojima si bio brat, stric, prijatelj i oslonac. Osmesima koje si ostavio za sobom. I time koliko ljubavi ostane među onima koji nastavljaju bez tebe - navodi se u toj poruci.

Porodica, prijatelji i svi koji su voleli Aleksandra V. oprostiće se od njega 9. septembra u 12 časova na groblju Sarića Osoje.

Težak sudar kod Ljiga

Kako smo ranije pisali, do teške nesreće došlo je u nedelju oko 17.15 sati na Ibarskoj magistrali, na oko 4 km od Ljiga, kada su se dvojica vozača motocikla direktno sudarila na krivini. Ivanov motor imao je beogradske tablice, a Aleksandrov registarske oznake Bajine Bašte.

Ivan T. Foto: Facebook

Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istragu je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Mionici.

- Dve osobe stradale su na licu mesta, a treća, ženska osoba, prvo je zbrinuta u bolnici u Valjevu, da bi zbog ozbiljnosti povreda kasnije bila prebačena u Urgentni centar u Beogradu, ali je van životne opasnosti. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvek se utvrđuju, a dežurni tužilac je obavio uviđaj na licu mesta - rečeno je za Kurir u OJT u Mionici.

Prema našim informacijama, nesrećni supružnici su kobnog dana bili u Ljigu na rođendanu, a živeli su u jednom beogradskom naselju.

Na jednoj društvenoj mreži oglasila se majka povređene devojke i potvrdila teške vesti.

- Poginuo je moj zet, a ćerka je van životne opasnosti, ali... oporavak će biti dug, a životi se nikada neće moći nadoknaditi. Molim vas, pazite se... Svi... I motoristi, a i vozači automobila - napisala je majka povređene K.T.

Foto: RINA

Ivan je bio veliki ljubitelj motocikala i član moto kluba "Srbi", a od njega se na društvenoj mreži Fejsbuk opraštaju brojni prijatelji.

- Brate moj, počivaj u nekom lepšem mestu gde te ništa neće boleti. Neka te anđeli čuvaju, zbogom, brate moj - napisao je jedan od prijatelja. Ivan je, inače, sa suprugom nedavno proslavio prvu godišnjicu braka.