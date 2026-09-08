Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu , brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su državljanke Bugarske T. D. N. (1975) i I. I. N. (2007), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile seriju krađa na području grada Kragujevca.

- One se sumnjiče da su na autobuskom stajalištu od više građana ukrale novčanike, a policija ih je zatekla prilikom izvršenja jedne krađe i kod njih pronašla novčanik sa novcem, platnim karticama i ličnim dokumentima koje su, kako se sumnja, ukrale - navode iz PU Kragujevac.