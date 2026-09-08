Kragujevačka policija uhapsila je dve državljanke Bugarske koje se sumnjiče da su na autobuskom stajalištu džeparile građane i krale novčanike
Saopštenje
PAO DŽEPRAROŠKI DUO IZ BUGARSKE! Uhvaćene na delu u Kragujevcu: Operisale na autobuskom stajalištu pa dolijale policiji sa punim novčanicima!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su državljanke Bugarske T. D. N. (1975) i I. I. N. (2007), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile seriju krađa na području grada Kragujevca.
- One se sumnjiče da su na autobuskom stajalištu od više građana ukrale novčanike, a policija ih je zatekla prilikom izvršenja jedne krađe i kod njih pronašla novčanik sa novcem, platnim karticama i ličnim dokumentima koje su, kako se sumnja, ukrale - navode iz PU Kragujevac.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši