Slušaj vest

Slovenačka policija u Novoj Gorici završila je kriminalističku istragu protiv 20-godišnjeg muškarca i 22-godišnje žene, oboje državljana Srbije, zbog sumnje da su se bavili preprodajom više vrsta narkotika.

Sumnja se da su kokain, kanabis, metamfetamin i amfetamin držali na različitim lokacijama na području Goriške, a zatim ih prodavali kupcima, među kojima je bila i jedna maloletna osoba.

Tokom istrage policija je prikupila veći broj informacija i dokaza koji su ukazivali na njihovu umešanost u trgovinu narkoticima. Na osnovu tih saznanja, nadležni sud izdao je naredbe za sprovođenje ličnih i kućnih pretresa, koji su obavljeni u drugoj polovini avgusta.

Pretresom kod 22-godišnje žene pronađeno je više paketića i kesica sa različitim supstancama, elektronski uređaji, osušeni delovi zelene biljke i gotovina. Policija je među zaplenjenim predmetima pronašla i kesicu sa belom grudvastom materijom za koju se sumnja da je narkotik.

Na drugoj lokaciji, koju je koristio 20-godišnji muškarac, policija je pronašla oko 400 grama osušene zeleno-smeđe biljne materije. U prostorijama objekta pronađeni su i dodatni delovi iste biljke, kao i pribor za distribuciju droge, elektronska vaga i nekoliko stotina evra u gotovini. Sve zaplenjene supstance i predmeti prosleđeni su na dalje analize i postupanje.

Oboje osumnjičenih su uhapšeni i zadržani, a 22. avgusta sprovedeni su pred istražnog sudiju Okružnog suda u Novoj Gorici. Protiv njih je podneta krivična prijava zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet narkotika, nedozvoljenih supstanci u sportu i prekursora za njihovu proizvodnju, u skladu sa članom 186. Krivičnog zakonika Slovenije.

Nakon saslušanja, istražni sudija je 20-godišnjem osumnjičenom odredio pritvor, dok će se postupak protiv oboje nastaviti u skladu sa zakonom.