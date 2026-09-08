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Policija u Šapcu je uhapsila N.J. (28) zbog sumnje da pomagao P.Ž. (34) u otmici, zlostavljanju i mučenju N.J. (34) na jednom salašu u Prnjavoru 17. avgusta ove godine.

P.Ž. je uhapšen zbog sumnje da je protivpravno njegovoj volji muškarca N. J. (34) automobilom odvezao na salaš i tamo ga zlostavljao i polno uznemiravao. Sumnja se da je silom i pretnjom primoravao N. J. da kleči ispred njega i naređivao mu šta sme, a šta ne sme da radi.

N.J., za koga se sumnja da je mobilnim telefonom snimao jezivo mučenje, bio je u bekstvu posle hapšenja P.Ž., ali ga je policija intenzivnim radom juče locirala i stavila lisice na ruke.

On je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu i tom prilikom izneo odbranu.

Tužilac je Osnovnom sudu podneo predlog za određivanje pritvora zbog mogućeg ometanja postupka uticajem na oštećenog i štk bi mogao ponoviti krivična dela za koja je osumnjičen.

Kurir.rs/Informer

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