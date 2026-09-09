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U Obrenovcu je noćas došlo do masovne tuče, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedan od učesnika sukoba završio je pod automobilom. Pet osoba je, prema dosadašnjim saznanjima, zbrinuto u Urgentnom centru.

Kako prenosi Republika, pozivajući se na svoja saznanja, povređeni muškarac je nakon incidenta hitno prevezen u Urgentni centar. On je zadobio teške povrede, a lekari mu se bore za život.

Do sukoba je došlo sinoć, nakon 21 sat.

Za sada nije poznato šta je prethodilo tuči, kao ni kako je tačno došlo do toga da muškarac završi pod automobilom. Više detalja o incidentu očekuje se nakon istrage.

Kurir.rs/Republika

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