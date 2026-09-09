U sukobu koji je izbio nakon 21 sat povređeno je više osoba, a petoro ljudi zbrinuto je u Urgentnom centru.
Hronika
MASOVNA TUČA U OBRENOVCU ESKALIRALA GAŽENJEM! Automobil prešao preko učesnika brutalnog okršaja, lekari mu se bore za život, još četvoro povređenih!
- U Obrenovcu je noćas izbila masovna tuča, a prema nezvaničnim informacijama jedan učesnik završio je pod automobilom.
- Pet osoba je zbrinuto u Urgentnom centru, a jedan muškarac ima teške povrede i lekari mu se bore za život.
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U Obrenovcu je noćas došlo do masovne tuče, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedan od učesnika sukoba završio je pod automobilom. Pet osoba je, prema dosadašnjim saznanjima, zbrinuto u Urgentnom centru.
Kako prenosi Republika, pozivajući se na svoja saznanja, povređeni muškarac je nakon incidenta hitno prevezen u Urgentni centar. On je zadobio teške povrede, a lekari mu se bore za život.
Do sukoba je došlo sinoć, nakon 21 sat.
Za sada nije poznato šta je prethodilo tuči, kao ni kako je tačno došlo do toga da muškarac završi pod automobilom. Više detalja o incidentu očekuje se nakon istrage.
Kurir.rs/Republika
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