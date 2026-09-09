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U Obrenovcu je noćas došlo do masovne tuče, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedan od učesnika sukoba završio je pod automobilom. Pet osoba je, prema dosadašnjim saznanjima, zbrinuto u Urgentnom centru.

Kako prenosi Republika, pozivajući se na svoja saznanja, povređeni muškarac je nakon incidenta hitno prevezen u Urgentni centar. On je zadobio teške povrede, a lekari mu se bore za život.

Do sukoba je došlo sinoć, nakon 21 sat.