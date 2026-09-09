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Novi detalji hapšenja Danila Džekulića (22) u Budvi otkrivaju da je mladić iz Kule kod sebe imao pištolj sa metkom u cevi i još 12 metaka u okviru, ali i falsifikovanu ličnu kartu na drugo ime. Crnogorska policija objavila je i fotografije pronađenog oružja.

Džekulić je uhapšen juče oko 12.30 časova, nakon što je, kako se sumnja, naoružan ušao u ugostiteljski objekat u Budvi sa namerom da ubije Ognjena Kažanegru. Potencijalna žrtva ga je, međutim, savladala i zadržala do dolaska policije.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, Džekulić je u lokal došao noseći pištolj "Smith & Wesson". Oružje je imalo zategnut oroz, metak u cevi i još 12 metaka u okviru.

Pištolj "Smith & Wesson" koji je, prema navodima crnogorske policije, pronađen kod uhapšenog Danila Džekulića u Budvi. Foto: Uprava policije Crne Gore

- Oštećeni O. K. sprečio ga je u nameri da izvrši krivično delo, savladao ga, nakon čega je pozvana policija - navodi se u saopštenju.

Upravo je Kažanegra, kako su ranije preneli crnogorski mediji, primetio Džekulića kako prilazi njemu i njegovom društvu, nakon čega ga je oborio i razoružao pre nego što je uspeo da izvadi pištolj.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Prema ranijim navodima, u telefonu Džekulića pronađene su i fotografije Ognjena Kažanegre, ali i njegovog brata Mladena. Pominjala se i poruka da je navodni napadač trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara", što su izvori crnogorskih medija povezivali sa vračarskim klanom.

Nakon hapšenja policija je utvrdila i da je Džekulić koristio falsifikovanu ličnu kartu. Dokument je glasio na drugo ime i navodno je izdat u drugoj državi, ali je proverama potvrđen njegov pravi identitet.

Time je isplivao i podatak da se za Džekulićem već tragalo. Za njim je 29. juna 2026. godine raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Beograd zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića Prike u Beogradu.

Vesković je ubijen 22. juna u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Prema dosadašnjim sumnjama, neposredni izvršilac bio je Nikolas Kovač, takođe iz Kule, dok se Džekulić sumnjiči za saučesništvo. Kako se ranije sumnjalo, Džekulić je nakon likvidacije trebalo da sačeka izvršioca i potom ga odveze motorom.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

U vezi sa ovim slučajem, crnogorska policija je nakon ubistva Veskovića uhapsila i više osoba zbog sumnje da su Kovaču i Džekuliću omogućile ilegalan ulazak u Crnu Goru i pružile logističku podršku za skrivanje.

Sada se Džekulić, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, tereti za teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

On će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu, dok crnogorska policija nastavlja istragu i proverava ko je eventualno učestvovao u planiranju napada na Kažanegra i pružanju logističke podrške Džekuliću.