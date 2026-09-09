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Prava drama odigrala se noćas u Batajnici u Beogradu kada je u jednoj porodičnoj kući izbio požar!

Kako Kurir saznaje, vatra je buknula oko četiri sata u prizemlju kuće dok je na spratu bila tročlana porodica.

- Muž, žena i dete bili su zarobljeni na spratu. Nisu mogli da izađu zbog vatre i dima i postojala je opasnost po njihov život - prepričava nam izvor detalje drame i dodaje da su vatrogasci-spasioci u rekordnom roku stigli u Batajnicu po pozivu.

- Vatrogasci-spasioci su za nekoliko minita od primljenog poziva stigli na lice mesta. Utvrđeno je da gori prostorija u prizemlju kuće, a da su na spratu zarobljene dve odrasle osobe i jedno dete. Odmah su krenuli u akciju spasavanja ljudi iz plamena. Na sreću, uspeli su da iz kuće izvedu muža, ženu i dete. Izveli su ih kroz prozor uz pomoć mredevina - kaže izvor i dodaje da su odmah pristupili i gašenju požara koji je ubrzo lokalizovan.

Šta je izazvalo buktinju znaće se posle uviđaja.