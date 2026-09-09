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Ognjen Kažanegra, koji važi za osobu blisku škaljarskom klanu, juče je u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi navodno sprečio sopstvenu likvidaciju i to kada je skočio na naoružanog Danila Džekulića (22) iz Kule, koji je bio na poternici zbog učešća u ubistvu Darka Veskovića Prike u Kumodražu u junu ove godine.

Prema dostupnim informacijama, Kažanegra je nasrnuo na ovog mladića dok je ulazio u kafić u kom je on sedeo sa prijateljima, jer mu je bio sumnjiv, a već je, navodno, imao informaciju da mu se sprema ubistvo.

Nakon toga očevici su pozvali policiju i Džekulić je uhapšen, a kod njega je pronađen pištolj, koji je imao zategnut oroz, metak u cevi i još 12 metaka u okviru.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Ognjen i njegov brat Mladen Kažanegra već izvesno vreme raspolagali su informacijama da su na crnogorsko primorje stigle osobe koje bi mogle da pokušaju njihovu likvidaciju i da su upravo njih dvojica moguća meta.

Foto: Shutterstock

- Pretnje su, navodno, usledile nakon ranijeg incidenta u Petrovcu, a osobe povezane s vračarskom kriminalnom grupom tada su i pretile jednom od braće Kažanegra - ispričao je izvor Vijesti.

Iz Uprave policije Crne Gore juče je zvanično saopšteno da su budvanski policajci, nakon poziva građana, u jednom ugostiteljskom objektu preuzeli stranog državljanina za kojeg se sumnja da je tamo boravio sa namerom da izvrši teško krivično delo.

Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

- Ovo lice su prethodno savladali i zadržali građani za koje se sumnja da su bili meta napada, nakon čega je o događaju obaveštena policija. Policijski službenici su kod ovog lica pronašli vatreno oružje - pištolj, nakon čega je doveden u službene prostorije policije. U toku je prikupljanje obaveštenja i preduzimanje drugih mera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru - piše u saopštenju.

Bio pored Kana na ležaljci Ognjen Kažanegra izbegao je metak i prošlog leta u luksuznom hotelu u Pržnu kod Budve. - On je tada bio na hotelskom bazenu, na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je mladić prišao Kanu i ispalio mu hitac u glavu, a zatim pobegao. Kan je prošao sa lakšim povredama, pošto ga je metak samo okrznuo - podseća izvor i dodaje da je Kan označen kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. - Zbog sumnje da je pucao u Kana u julu ove godine uhapšen je državljanin Severne Makedonije, Andrej Tanaskovski (19). Njemu su lisice stavljene u Nikšiću - podseća izvor.

Podsetimo, kako su juče preneli crnogorski mediji, incident u budvanskom kafiću dogodio se juče oko 12.30 sati kada je Ognjen Kažanegra primetio Džekulića kako prilazi njemu i njegovom društvu, nakon čega ga je oborio i razoružao pre nego što je uspeo da izvadi pištolj, ispričali su izvori crnogorskih Vijesti i dodali da je mladić u svom telefonu imao fotografije Ognjena Kažanegre, ali i njegovog rođenog brata Mladena.

Pištolj koji je nađen kod Danila Foto: Uprava policije Crne Gore

- Navodno, ubica je trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara" - navode Vijesti.

Inače, "pozdrav sa Vračara" istražitelji dovode u vezu sa vračarskim kriminalnim klanom, koji blisko sarađuje sa kavačkim klanom odbeglog Radoja Zvicera.

Radoje Zvicer Foto: Skaj

Nakon sprovedenih provera, utvrđeno je da je uhapšeni Džekulić osoba sa poternice.

- Danilo Džekulić je, kako se sumnja, 22. juna učestvovao u ubistvu Darka Veskovića u kafiću u Kumodražu u Beogradu i policija je zbog toga tragala za njim, ali i za osumnjičenim Nikolasom Kovačem, takođe iz Kule. Sumnjalo se da su oni posle likvidacije u Kumodražu pobegli u Crnu Goru, a crnogorska policija je tada objavila i fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njegovo pronalaženje - podseća izvor i dodaje da je odbegli Nikolas Kovač osumnjičen da je počinio ubistvo Veskovića, a Danilo Džekulić se tereti za saučesništvo.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže, Kurir

Kako se sumnja, on je sačekao egzekutora ispred kafića i po "obavljenom poslu" ga je odvezao motorom.

Darko Vesković Prika ubijen je 22. juna u 15.40 sati kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištolj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića.

Vesković je imao dosije, a u trenutku ubistva bio je u kućnom pritvoru s nanogicom jer mu se sudilo zbog ubistva Blaža Đurovića 2018. godine u Beogradu.