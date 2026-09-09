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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa UKP, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su na Graničnom prelazu Sremska Rača robu poznatih robnih marki za koju se sumnja da je falsifikovana i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine T. Z. (1972).

Na Sremskoj Rači zaplenjena falsifikovana garderoba i parfemi, uhapšen državljanin BiH  Foto: Mup

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina.

Pripadnici granične policije su na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je osumnjičeni upravljao, pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Kurir.rs

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